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18 de abril de 2026

SEREMI FERNÁNDEZ ENCABEZA PRIMERA REUNIÓN SECTORIAL DEL GABINETE DE JUSTICIA EN MAGALLANES

​La instancia reunió a servicios del sector para coordinar prioridades, fortalecer el trabajo interinstitucional y mejorar el acceso a la justicia en la región.

REUNIÓN DE JUSTICIA Y PROYECTOS

El seremi de Justicia y Derechos Humanos de Magallanes, Cristóbal Fernández Jofré, lideró su primera reunión sectorial del gabinete de Justicia a nivel regional, en una jornada de trabajo desarrollada en Punta Arenas. La instancia se realizó a través de las comisiones de Justicia y de Planificación y Proyectos, marcando el inicio de su gestión en esta nueva etapa.

Durante la reunión participaron representantes de los principales servicios dependientes y relacionados del ministerio en la región, entre ellos el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio de Reinserción Social Juvenil, Gendarmería de Chile, la Defensoría Penal Pública, la Corporación de Asistencia Judicial y el Servicio Médico Legal. En conjunto, revisaron avances, desafíos y líneas de trabajo para el presente periodo.

El seremi valoró el espacio de coordinación, destacando la importancia de articular esfuerzos para mejorar el funcionamiento del sistema de justicia. En ese contexto, manifestó su disposición a apoyar iniciativas que permitan fortalecer la gestión institucional y avanzar en políticas públicas que respondan a las necesidades del territorio.

Entre las prioridades definidas se encuentran el fortalecimiento del sistema judicial, mejoras en la seguridad carcelaria, el desarrollo del Servicio Médico Legal, la promoción de los derechos humanos y un enfoque de atención más cercano a la ciudadanía. Asimismo, se planteó la necesidad de optimizar el uso de recursos y avanzar en mayor eficiencia administrativa.

Finalmente, la autoridad subrayó que uno de los ejes de su gestión será el enfoque en las víctimas, promoviendo un sistema que resguarde su dignidad, protección y acceso efectivo a la justicia.


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