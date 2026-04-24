SEREMI DE BIENES NACIONALES LORENA DÍAZ LOAIZA LIDERA COORDINACIÓN CON MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la seremi de Bienes Nacionales de Magallanes, Lorena Díaz Loaiza, abordó los principales desafíos de su gestión, destacando como eje central la coordinación con el municipio de Punta Arenas para avanzar en materias vinculadas a terrenos fiscales y proyectos estratégicos para la comuna.

En ese contexto, la autoridad regional se refirió a la reciente reunión de trabajo sostenida con el alcalde Claudio Radonich, donde se analizaron temas como la regularización de terrenos, el uso de suelo y la planificación urbana local. Tras el encuentro, el jefe comunal destacó el carácter operativo de la cita, enfocada en avanzar en soluciones concretas para la comunidad, especialmente en iniciativas que requieren coordinación interinstitucional.

​Otro de los temas abordados fue la implementación de una encuesta de satisfacción usuaria en las oficinas del ministerio, iniciativa que comenzó a aplicarse en marzo a nivel nacional mediante el Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC). La herramienta permite medir en tiempo real la experiencia de las personas usuarias a través de un formulario breve, anónimo y accesible mediante código QR. Sobre este punto, la seremi explicó que la encuesta es voluntaria y busca evaluar aspectos como tiempos de espera, claridad de la información y orientación en la resolución de trámites, con una escala de satisfacción de 1 a 5. “Solo deben acercarse a nuestras oficinas ubicadas en avenida España N° 971 en horarios que van desde las 08:30 a las 13:30 horas de lunes a viernes, y para quienes vienen de otras provincias, por las tardes hasta las 17 horas.”, indicó.







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