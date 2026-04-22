EL ROMANCE DE SHAKESPEARE REVIVE EN LA GALERÍA PALACE DE PUNTA ARENAS

​La literatura deja de ser una lectura solitaria para convertirse en una aventura colectiva. Bajo esta premisa, la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se prepara para una intervención cultural en el marco del Día del Libro 2026. Este jueves 23 de abril, a las 16.00 horas, el hall de la Galería Palace dejará su rutina comercial para convertirse en escenario de “Mascarada”, una obra de teatro inmersivo a cargo de Casa Nómada.



Esta adaptación inspirada en el clásico Romeo y Julieta, propone un viaje sensorial a la época victoriana. Aquí, el público no se limita a observar. Los asistentes están invitados a cruzar el umbral del tiempo, interactuar con el entorno y vestir la historia, literalmente. La invitación es abierta a la comunidad para acudir con máscaras, antifaces o elementos de vestuario de época, convirtiendo el espacio en un baile de gala literario.



La iniciativa busca derribar las barreras tradicionales del fomento lector, vinculando las letras con las artes escénicas de manera orgánica y atractiva para nuevas audiencias.



Sobre esta innovadora apuesta, el Seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido, destacó la relevancia de diversificar las estrategias de mediación cultural.



"Dentro de nuestras misiones, está que los libros sean una herramienta viva. Es decir, buscamos que el fomento lector no se agote en el papel, sino que pretendemos que la ciudadanía experimente las grandes obras desde diferentes formatos. Por ejemplo, al traer la lectura -o en este caso, la literatura- de la mano con el teatro inmersivo, logramos que clásicos como el de Shakespeare conecten emocionalmente con las personas, permitiéndoles también ser protagonistas de esta narrativa en un espacio con tanta identidad local como es la Galería Palace", precisó la autoridad.



El evento cuenta además con la colaboración del Plan Nacional de la Lectura y la librería Leo El Sur, reforzando la alianza entre las instituciones públicas y los espacios culturales independientes de la región.



La cita es este jueves 23 de abril a las 16.00 horas, en calle Bories N° 932. La entrada es completamente liberada y la invitación abierta a toda la comunidad.



MES DEL LIBRO

La celebración del Mes del Libro, que se alinea con la hoja de ruta del Plan Nacional de la Lectura, Escritura y Oralidad 2025-2030, se lleva a cabo bajo el lema "El año de la mitología en Chile, ecos de las palabras compartidas". En la región se considera una serie de actividades, entre las que destacan: Mediaciones sobre mitos y leyendas, impulsadas por Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a través de la Coordinación Regional de Bibliotecas Públicas. Estas acciones consideran además, el jueves 23 de abril, una mediación lectora y habilitación de un punto de lectura, en la Junta de Vecinos del barrio 18 de Septiembre, de la capital regional. Mientras que para el 30 de abril, está prevista una mediación en la escuela Punta Delgada de San Gregorio.



Otra de las iniciativas del Mes del Libro, es la campaña regional de recolección de textos, denominada “Libros que Encuentran Lectores". Tiene como propósito convocar a la comunidad a participar en una acción solidaria que busca fortalecer los puntos de lectura y las bibliotecas de los centros de reinserción social de la región de Magallanes. Quienes deseen sumarse a esta donación de textos pueden llevarlos a los puntos de recepción oficiales, hasta el 30 de abril de 2026. Para este efecto se han habilitado en las cuatro provincias de la región de Magallanes: Oficina de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Seremi de Educación y el Instituto de la Juventud (INJUV), en Punta Arenas. En tanto que, en Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, los espacios de recepción serán las delegaciones presidenciales provinciales.





