REPRESENTANTE NACIONAL DESTACA 100% DE CUMPLIMIENTO DE MUNICIPIO EN TRANSPARENCIA

En el marco de la Semana de la Transparencia, la Municipalidad de Punta Arenas recibió la visita del jefe de Atención de la Dirección General del Consejo para la Transparencia, Pablo García, quien valoró el desempeño del municipio tras alcanzar un 100% de cumplimiento en la última fiscalización del organismo.

Durante el encuentro, el alcalde Claudio Radonich destacó que este resultado responde a una política sostenida en el tiempo. "Solo tres municipalidades en Chile tienen el 100% y nuestra municipalidad ha estado siempre dentro de las primeras posiciones. Desde el inicio de nuestra gestión hemos señalado que es un derecho de los vecinos saber en qué se gastan los recursos y cómo se administra la municipalidad. Este no es un logro para levantar un monumento, es simplemente hacer lo que corresponde", afirmó.

La autoridad comunal subrayó que este estándar se ha consolidado gracias al trabajo coordinado de los equipos municipales. "Esto nace de una convicción profunda. En momentos complejos, más transparencia es clave para fortalecer la fe pública, evitar la corrupción y garantizar que cada decisión se adopte con criterios claros y conocidos por la comunidad", agregó.

Por su parte, Pamela Cares, encargada de Transparencia del municipio, valoró el reconocimiento y el trabajo interno que lo respalda. "Estamos muy contentos y orgullosos. Este resultado es la base para seguir avanzando y mantener el nivel de cumplimiento que hemos alcanzado como equipo municipal", indicó.

En tanto, el representante del Consejo para la Transparencia, Pablo García, destacó que el caso de Punta Arenas no es aislado ni circunstancial. "En la última fiscalización solo tres municipalidades obtuvieron un 100%, y Punta Arenas lleva varios años posicionándose entre los primeros lugares. Esto no es algo puntual, es parte de una gestión sostenida, lo que es importante reconocer porque cumplir con estas obligaciones requiere un alto nivel de organización interna y compromiso institucional", señaló.

García agregó que este tipo de resultados permite visibilizar buenas prácticas a nivel regional y nacional. "No es sencillo alcanzar estos estándares, por lo que el trabajo del equipo de transparencia y de la municipalidad en su conjunto es destacable", concluyó.