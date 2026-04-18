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18 de abril de 2026

LANA DE MAGALLANES AVANZA EN CERTIFICACIÓN PARA POSICIONARSE EN MERCADOS INTERNACIONALES

Patagonia Rural.

patagonia rural 2

En el marco del programa Patagonia Rural de Polar Comunicaciones, se abordaron los avances de una iniciativa que busca posicionar la lana de Magallanes en mercados internacionales mediante una marca de certificación. La instancia reunió a distintos actores del sector ganadero en el recinto de Asogama, donde se discutieron desafíos, brechas y oportunidades de la industria.

El proyecto contempla el desarrollo de una marca comercial, actualmente en proceso de inscripción bajo el nombre “Magallan Pure Wool”, junto con un sello de certificación que permitirá estandarizar los procesos de producción, especialmente en los galpones de esquila. La iniciativa cuenta con el apoyo de organismos como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

Entre las principales brechas detectadas se encuentra la heterogeneidad en los procesos productivos, lo que dificulta consolidar una reputación homogénea a nivel internacional. Asimismo, se identificaron desafíos en la cadena de valor, como la falta de infraestructura para el procesamiento local de la lana, lo que limita su uso en la industria textil regional.

Autoridades como el seremi de Agricultura, Juan Ignacio Cavada, destacaron que la certificación permitirá garantizar la calidad del producto y mejorar su posicionamiento en nuevos mercados, aumentando su valor. Además, se relevó la importancia del trabajo asociativo entre productores para fortalecer la competitividad de la lana magallánica.

La iniciativa busca no solo rescatar una tradición productiva con más de 150 años de historia, sino también proyectarla hacia el futuro mediante estándares internacionales, mayor trazabilidad y mejores condiciones de comercialización.


PATAGONIA RURAL

PROYECTO “MEMORIAS MUTUAS” BUSCA RESCATAR HISTORIA DE LA COOPERATIVA CACIQUE MULATO EN MAGALLANES

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