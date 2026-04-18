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18 de abril de 2026

EQUIPO DE NEWCOM VIENTOS DEL SUR DE PUNTA ARENAS DEBUTA CON TRIUNFO EN CAMPEONATO EN EL QUISCO

​La categoría +60 años se impuso por dos sets a cero en su primer encuentro, destacando en un torneo que reúne a 14 clubes de distintas zonas del país.

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El equipo de newcom Vientos del Sur de Punta Arenas se encuentra participando en un campeonato que se desarrolla en la ciudad de El Quisco, donde tuvo un positivo inicio en la categoría sobre 60 años. En su primer partido, la escuadra magallánica logró una contundente victoria frente a la representación de Palmilla.

El encuentro finalizó con un marcador de dos sets a cero, con parciales de 15 a 2 y 15 a 4, reflejando el dominio del conjunto puntarenense en su debut. Este resultado les permite comenzar con ventaja en la fase grupal del torneo.

La competencia reúne a un total de 14 clubes, los cuales están divididos en dos grupos de siete equipos. De cada grupo, solo los dos primeros avanzarán a la etapa final, por lo que cada partido resulta clave para las aspiraciones de clasificación.

El newcom es una disciplina derivada del vóleibol, adaptada para personas mayores de 60 años. A diferencia del formato tradicional, en este deporte se permite atrapar y lanzar el balón, promoviendo la actividad física, la coordinación y la inclusión, sin contacto físico.

Durante 2025, esta disciplina se consolidó como deporte oficial en Chile, ampliando su presencia en distintas regiones y generando espacios de participación para personas mayores, como es el caso del equipo Vientos del Sur que representa a Punta Arenas en esta competencia.



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