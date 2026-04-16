MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS INICIA ENTREGA DE INVITACIONES PARA CONCIERTO DE PIANO

La Municipalidad de Punta Arenas anunció el inicio del retiro de invitaciones para el concierto de piano del destacado intérprete griego-chileno Alexandros Jusakos, actividad que dará apertura a la Cartelera Cultural 2026 en el Teatro Municipal José Bohr.

El alcalde Claudio Radonich destacó la relevancia de este evento, tanto por el nivel del artista como por el instrumento en el que se presentará. "Este es un piano de gran concierto, un Bechstein, que no tiene ningún otro teatro en el sur del mundo. Es un orgullo para nuestra ciudad contar con un espacio cultural de primer nivel", afirmó.

En esa línea, la autoridad comunal subrayó que este concierto marca el inicio de una nueva temporada cultural. "Comenzamos nuestras actividades 2026 con un gran pianista griego-chileno, Alexandros Jusakos, un intérprete de gran trayectoria internacional que ha recorrido distintos escenarios del mundo. Queremos invitar a todos nuestros vecinos a disfrutar de este concierto gratuito el sábado 18 de abril a las 19:00 horas", señaló.

Radonich también recordó el positivo balance del ciclo de piano 2025, que reunió a más de 2.500 asistentes en siete conciertos, consolidando a Punta Arenas como un referente en este tipo de espectáculos a nivel nacional. "La idea es mantener esta línea de programación de alto nivel, que complementa nuestra agenda cultural junto al ballet, teatro, jazz y danza, todo con acceso gratuito para la comunidad", agregó.

Respecto al intérprete, Alexandros Jusakos cuenta con una sólida formación académica y trayectoria internacional. Es licenciado y titulado en Interpretación Superior mención Piano por la Universidad de Chile, posee un Magíster en Artes con mención Piano en la Academia de Música de Bydgoszcz, Polonia, y es Doctor en Artes con mención Piano por la Universidad de Música Federico Chopin de Varsovia. Además, ha obtenido premios a nivel nacional e internacional y es creador de la Fundación Pianos para Chile.

Por su parte, Maribel Valle, del área de Cultura municipal, detalló el proceso de entrega de invitaciones. "El jueves 16 de abril se podrán retirar entre las 15:00 y 17:00 horas en Unimarc Sur y entre las 15:00 y 19:00 horas en el Teatro Municipal. El viernes 17, la entrega será solo en el Teatro Municipal, entre las 15:00 y 19:00 horas, hasta agotar stock, con un máximo de dos entradas por persona", explicó.

Asimismo, la funcionaría municipal reiteró el llamado a la puntualidad del público. "Es fundamental respetar los horarios, ya que en este tipo de conciertos cualquier ruido interrumpe la interpretación. Por eso, una vez iniciado el espectáculo, las puertas se mantienen cerradas", indicó.