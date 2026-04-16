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16 de abril de 2026

GASCO MAGALLANES CONVOCA A ORGANIZACIONES SOCIALES A CHARLAS DE SEGURIDAD

Las organizaciones interesadas en acceder a estas charlas pueden coordinar su realización escribiendo al correo

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Ante la llegada de las bajas temperaturas, la seguridad en el uso del gas se vuelve una prioridad para los hogares. En este contexto, GASCO Magallanes hace un llamado a organizaciones sociales, juntas de vecinos y comunidades a participar en charlas educativas orientadas a promover conductas seguras y prevenir accidentes asociados al uso de gas natural y gas licuado.

 

El aumento en el consumo energético durante la temporada otoño-invierno hace fundamental fortalecer la educación en prevención, especialmente en lo relacionado con la correcta manipulación y mantención de artefactos a gas. Estas instancias buscan entregar herramientas prácticas y conocimientos clave para proteger a las familias y su entorno.

 

Valentina Concha, Encargada de Marketing y Relacionamiento Comunitario de GASCO Magallanes, destacó que esta iniciativa forma parte de la campaña anual enfocada en el uso seguro y eficiente de la energía, la cual considera tanto charlas presenciales como acciones comunicacionales en medios locales.

 

“Como empresa, tenemos un fuerte compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad. Por eso, invitamos a todas las organizaciones sociales a coordinar estas charlas, que buscan generar conciencia, educar en prevención y contribuir a evitar accidentes en una época donde aumenta el uso del gas”, señaló.

 

Las organizaciones interesadas en acceder a estas charlas pueden coordinar su realización escribiendo al correo [email protected].

 

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