GASCO MAGALLANES CONVOCA A ORGANIZACIONES SOCIALES A CHARLAS DE SEGURIDAD

Ante la llegada de las bajas temperaturas, la seguridad en el uso del gas se vuelve una prioridad para los hogares. En este contexto, GASCO Magallanes hace un llamado a organizaciones sociales, juntas de vecinos y comunidades a participar en charlas educativas orientadas a promover conductas seguras y prevenir accidentes asociados al uso de gas natural y gas licuado.

El aumento en el consumo energético durante la temporada otoño-invierno hace fundamental fortalecer la educación en prevención, especialmente en lo relacionado con la correcta manipulación y mantención de artefactos a gas. Estas instancias buscan entregar herramientas prácticas y conocimientos clave para proteger a las familias y su entorno.

Valentina Concha, Encargada de Marketing y Relacionamiento Comunitario de GASCO Magallanes, destacó que esta iniciativa forma parte de la campaña anual enfocada en el uso seguro y eficiente de la energía, la cual considera tanto charlas presenciales como acciones comunicacionales en medios locales.

“Como empresa, tenemos un fuerte compromiso con la seguridad y el bienestar de la comunidad. Por eso, invitamos a todas las organizaciones sociales a coordinar estas charlas, que buscan generar conciencia, educar en prevención y contribuir a evitar accidentes en una época donde aumenta el uso del gas”, señaló.

Las organizaciones interesadas en acceder a estas charlas pueden coordinar su realización escribiendo al correo [email protected].