EDELMAG PRESENTA SÓLIDOS RESULTADOS 2025 Y REFUERZA SU AVANCE EN SOSTENIBILIDAD EN JUNTA DE ACCIONISTAS 2026

EDELMAG realizó su Junta Ordinaria de Accionistas, instancia en la que dio a conocer los principales resultados del ejercicio 2025, junto con sus avances operacionales, financieros y estratégicos en la Región de Magallanes.



Durante la jornada, el gerente general de la compañía, Miguel Castillo, destacó el desempeño alcanzado y el foco en el desarrollo energético regional.



“Durante 2025 trabajamos para asegurar el suministro eléctrico y la operatividad de nuestros sistemas, manteniendo altos estándares de calidad y continuidad del servicio. Asimismo, impulsamos proyectos estratégicos que buscan diversificar nuestra matriz energética, alineados con una visión de sostenibilidad y eficiencia a largo plazo”, señaló el ejecutivo.



En materia de calidad de servicio, la compañía obtuvo una calificación de 9,12 en el ranking de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), ubicándose en el cuarto lugar entre 24 empresas a nivel nacional. Destaca especialmente la evaluación de sus clientes, quienes calificaron el servicio con nota 9,2. En cuanto a continuidad, EDELMAG registró una duración promedio de interrupciones de 7,82 horas y una frecuencia de 5,27 interrupciones anuales, indicadores por debajo del promedio nacional.



En materia de sostenibilidad, EDELMAG continuó avanzando en iniciativas orientadas a diversificar su matriz energética y promover tecnologías limpias en la región. En este contexto, destacó la aprobación por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental del proyecto de minicentral hídrica en el río Guerrico, en Puerto Williams, iniciativa que viabiliza su desarrollo y busca fortalecer la seguridad y sostenibilidad del suministro eléctrico en la zona.



Asimismo, la compañía impulsó la electromovilidad mediante la habilitación de nueva infraestructura de carga eléctrica, incluyendo un punto en la Zona Austral, en Punta Arenas, y otro en la oficina comercial de EDELMAG en Puerto Natales. A ello, se suman los próximos proyectos de instalación en Cerro Castillo y Puerto Williams, lo que permitirá avanzar en la consolidación de la ruta de electromovilidad más austral del mundo, fortaleciendo la transición energética en la Región de Magallanes.



Durante el año, la empresa también fortaleció su relación con la comunidad a través de iniciativas como los “Diálogos Comunitarios” y el programa educativo “Aprendamos con Energía”, además de su participación en actividades masivas como el Festival de Luces de la Patagonia y el tradicional encendido de árboles de Navidad en distintas comunas de la región.



En términos financieros, EDELMAG registró una utilidad de $11.458 millones al cierre de 2025, El EBITDA alcanzó los $23.924 millones, mientras que las ventas de energía reguladas llegaron a 343 GWh. En tanto, la base de clientes alcanzó los 74.462, lo que representa un aumento de 2,75% respecto al año anterior.



El plan de inversiones de la compañía alcanzó los $9.348 millones, orientado a fortalecer la disponibilidad de las unidades generadoras, mejorar la calidad de suministro y apoyar el crecimiento del sistema de distribución.



En la instancia, además, se llevó a cabo la elección del Directorio de la compañía para el próximo período, el que quedará conformado por los señores/as: Jorge Jordan Franulić, Gladys Cárcamo Alarcón, Wei Fang, Alejandro Caro Torres, Matías Hepp Valenzuela, Tomás Morales Jaureguiberry y Minna Wang. En la próxima sesión de Directorio se definirá la mesa que encabezará la empresa durante este nuevo ciclo.



Por su parte, el presidente del Directorio, Jorge Jordan, se refirió a los desafíos futuros de la compañía.



“El año 2026 traerá importantes desafíos, entre ellos mantener los altos estándares de calidad en el suministro y avanzar en proyectos clave para la sostenibilidad de la compañía. El proceso tarifario de Sistemas Medianos será fundamental, así como contar con una adecuada certeza regulatoria que permita resguardar nuestra solidez financiera”, indicó.



Finalmente, agradeció el respaldo de los accionistas, destacando que “su apoyo es fundamental para continuar consolidando el liderazgo de EDELMAG y seguir aportando al desarrollo sostenible de la Región de Magallanes”.

