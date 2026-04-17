MÁS DE MIL PERSONAS PARTICIPARON EN TEDXPUNTAARENAS

Un éxito rotundo. Así definió Edgardo Vega, director de la Fundación Antártica21, la realización de TEDxPuntaArenas, evento que puso en diálogo la ciencia, la tecnología y la sociedad, abordando desafíos globales como el cambio climático, la innovación y el conocimiento antártico.

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TEDxPuntaArenas fue una iniciativa impulsada por Fundación Antártica21, financiada por el Comité de Desarrollo Productivo Regional -CDPR a través del programa Viraliza de Corfo. Además de las conferencias breves realizadas durante dos jornadas en las dependencias del Explorers House, la organización desplegó un ecosistema de conocimiento a través de tres hitos paralelos que conectaron a la comunidad con la vanguardia global. En Zona Austral se presentó la muestra interactiva "Corriente sonora"; en INACAP se desarrolló el conversatorio "Diseño, arte y Antártica", mientras que en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (UMAG) se llevó a cabo el ciclo de charlas "Ingenierías para la sostenibilidad".

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Las estimaciones oficiales indican que el conjunto de actividades alcanzó una convocatoria superior a los mil asistentes. Esta cifra no solo consolida al encuentro como uno de los eventos de pensamiento y creatividad más influyentes de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, sino que demuestra el profundo interés local por la innovación y el conocimiento global.

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"El alto estándar de las ponencias ha generado comentarios muy positivos, lo que nos confirma el valor de este esfuerzo. Para Magallanes, ser la región más próxima a la Antártica implica el desafío de compartir información de primer nivel que conecte nuestro territorio con los grandes debates científicos actuales", aseguró Edgardo Vega.





En tanto, Oscar Strauch director regional (s) de CORFO Magallanes, agregó que "estamos muy emocionados por estar desarrollando TEDx relacionado con la Antártica, porque hoy día esto se convierte en un nodo de discusión acerca de ciencia, innovación y sostenibilidad, ya que queremos que emprendedores y que las empresas relacionadas al sector antártico puedan avanzar hacia un futuro mucho mejor. Esta es un área estratégica nuestra, ya que estamos desarrollando un programa denominado Transforma Antártica pensado en los próximos 9 años, lo que se suma a estos esfuerzos publico privado que hoy vemos aquí".





Democratizar el conocimiento





El escenario de TEDxPuntaArenas cobró vida con las intervenciones de diez expertos nacionales y extranjeros. La comunidad científica internacional estuvo representada por Beatrix Schlarb-Ridley, directora de Innovación del British Antarctic Survey (BAS, Reino Unido); Bernd Sirek, investigador del prestigioso programa EUMETSAT; Philippe Tortell, oceanógrafo de la University British Columbia (UBC, Canadá); y Eliana Lima da Fonseca, líder científica de MapBiomas Antártica (Brasil).

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Esta última, explicó que "nosotros hacemos un mapeo con imágenes satelitales inédito de las áreas libres de hielo y que presentan vegetación, lo que no existía y es muy importante para entender la biodiversidad y el medio ambiente antártico. Comenzamos el año pasado utilizando tecnología de procesamiento que estamos presentando por primera vez aquí en las Charlas TEDxPuntaArenas".

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Con el objetivo de democratizar el conocimiento, las charlas grabadas serán editadas y difundidas en diversos formatos digitales que serán anunciados a través de las redes sociales de Fundación Antártica21. @fundaciona21