Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

17 de abril de 2026

MÁS DE MIL PERSONAS PARTICIPARON EN TEDXPUNTAARENAS

Dos jornadas de conferencias y actividades paralelas gratuitas posicionaron a la ciudad en la vanguardia del conocimiento polar y oceánico.

D57A0638
Un éxito rotundo. Así definió Edgardo Vega, director de la Fundación Antártica21, la realización de TEDxPuntaArenas, evento que puso en diálogo la ciencia, la tecnología y la sociedad, abordando desafíos globales como el cambio climático, la innovación y el conocimiento antártico.

TEDxPuntaArenas fue una iniciativa impulsada por Fundación Antártica21, financiada por el Comité de Desarrollo Productivo Regional -CDPR a través del programa Viraliza de Corfo. Además de las conferencias breves realizadas durante dos jornadas en las dependencias del Explorers House, la organización desplegó un ecosistema de conocimiento a través de tres hitos paralelos que conectaron a la comunidad con la vanguardia global. En Zona Austral se presentó la muestra interactiva "Corriente sonora"; en INACAP se desarrolló el conversatorio "Diseño, arte y Antártica", mientras que en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (UMAG) se llevó a cabo el ciclo de charlas "Ingenierías para la sostenibilidad".

Las estimaciones oficiales indican que el conjunto de actividades alcanzó una convocatoria superior a los mil asistentes. Esta cifra no solo consolida al encuentro como uno de los eventos de pensamiento y creatividad más influyentes de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, sino que demuestra el profundo interés local por la innovación y el conocimiento global.

"El alto estándar de las ponencias ha generado comentarios muy positivos, lo que nos confirma el valor de este esfuerzo. Para Magallanes, ser la región más próxima a la Antártica implica el desafío de compartir información de primer nivel que conecte nuestro territorio con los grandes debates científicos actuales", aseguró Edgardo Vega.

En tanto, Oscar Strauch director regional (s) de CORFO Magallanes, agregó que "estamos muy emocionados por estar desarrollando TEDx relacionado con la Antártica, porque hoy día esto se convierte en un nodo de discusión acerca de ciencia, innovación y sostenibilidad, ya que queremos que emprendedores y que las empresas relacionadas al sector antártico puedan avanzar hacia un futuro mucho mejor. Esta es un área estratégica nuestra, ya que estamos desarrollando un programa denominado Transforma Antártica pensado en los próximos 9 años, lo que se suma a estos esfuerzos publico privado que hoy vemos aquí".

Democratizar el conocimiento

El escenario de TEDxPuntaArenas cobró vida con las intervenciones de diez expertos nacionales y extranjeros. La comunidad científica internacional estuvo representada por Beatrix Schlarb-Ridley, directora de Innovación del British Antarctic Survey (BAS, Reino Unido); Bernd Sirek, investigador del prestigioso programa EUMETSAT; Philippe Tortell, oceanógrafo de la University British Columbia (UBC, Canadá); y Eliana Lima da Fonseca, líder científica de MapBiomas Antártica (Brasil).

Esta última, explicó que "nosotros hacemos un mapeo con imágenes satelitales inédito de las áreas libres de hielo y que presentan vegetación, lo que no existía y es muy importante para entender la biodiversidad y el medio ambiente antártico. Comenzamos el año pasado utilizando tecnología de procesamiento que estamos presentando por primera vez aquí en las Charlas TEDxPuntaArenas".

Con el objetivo de democratizar el conocimiento, las charlas grabadas serán editadas y difundidas en diversos formatos digitales que serán anunciados a través de las redes sociales de Fundación Antártica21. @fundaciona21
conversatorio18abril

FRENTE DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS CONVOCA A UN DIÁLOGO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR CON ENFOQUE INTEGRAL EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SUBSECRETARIO SEBASTIÁN FIGUEROA MELO SE REÚNE CON GOBERNADOR DE MAGALLANES PARA CONOCER EL ESTADO DE AVANCE DEL PEDZE

Leer Más

La reunión de trabajo tuvo como objetivo conocer la cartera de proyectos, y proyectar lo que se viene hacia adelante para poder trabajar de manera conjunta.

La reunión de trabajo tuvo como objetivo conocer la cartera de proyectos, y proyectar lo que se viene hacia adelante para poder trabajar de manera conjunta.

subderegoremagallanes
nuestrospodcast
pdiexpulsion

PDI PUNTA ARENAS CONCRETA LA EXPULSIÓN DE CIUDADANO COLOMBIANO POR RESIDENCIA IRREGULAR EN EL PAÍS

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
D57A0638

MÁS DE MIL PERSONAS PARTICIPARON EN TEDXPUNTAARENAS

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
islareyjorgesubantartica

BIOSFERA MICROBIANA SUBGLACIAL DE ISLA REY JORGE, ANTÁRTICA: DESCIFRANDO SU ROL POTENCIAL E IMPLICANCIAS AMBIENTALES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
agiamagallanes

EXPO MAGALLANES 2026 SUPERÓ LAS 13 MIL VISITAS Y PROYECTA NUEVA CONVOCATORIA PARA 2027