USUARIOS EVALÚAN CALIDAD DE ATENCIÓN EN BIENES NACIONALES

​A partir de marzo el ministerio de Bienes Nacionales a lo largo de todas sus oficinas regionales y provinciales incorporó la medición en tiempo real de la experiencia usuaria en oficinas del Sistema Integral de Atención Ciudadana, SIAC. Se trata de llenar un formulario breve y estandarizado de cuatro preguntas, anónimo y accesible mediante código QR a la vista.



La secretaria regional de la cartera, Lorena Díaz Loaiza, señaló que la encuesta es totalmente voluntaria y con una secuencia de preguntas que permite obtener un porcentaje de satisfacción que va en una escala de 1 a 5. ”Solo deben acercarse a nuestras oficinas ubicadas en avenida España N° 971 en horarios que van desde las 08:30 a las 13:30 horas de lunes a viernes, y para quienes vienen de otras provincias, por las tardes hasta las 17 horas.”



Cabe señalar que hasta la oficina regional de Bienes Nacionales concurrieron el año 2025 una cifra de 736 personas y se respondieron las consultas vía correo electrónico a 176 usuarios digitales. La gran mayoría de los casos atendidos necesitan regularizar títulos de dominio con el Decreto Ley N° 2.695 que actualmente tiene importantes beneficios y facilidades para suelo urbano al aumentar el monto de avalúo fiscal exigido para acceder a la regularización de 380 a 1000 UTM.



Finalmente se informó que la encuesta medirá el tiempo de espera, calidad del trato, claridad en la entrega de información, La encargada de SIAC, Claudia Gallardo recordó que la ciudadanía también puede escribir a los mail [email protected] o al mail de trasparencia [email protected].











