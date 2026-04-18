18 de abril de 2026
CARTELERA CULTURAL 18 DE ABRIL
Seremi de las Culturas, artes y patrimonio región de Magallanes y Antártica Chilena.
Esta es la selección de panoramas de la presente semana, de nuestra Cartelera Cultura:
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