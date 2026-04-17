EJERCICIO DE EVACUACIÓN POR SISMO-TSUNAMI SE DESARROLLÓ CON AMPLIA PARTICIPACIÓN EN ÚLTIMA ESPERANZA

El ejercicio, dirigido por SENAPRED, contempló la evacuación desde el borde costero hacia zonas seguras previamente establecidas, poniendo a prueba los protocolos de respuesta ante emergencias y la coordinación entre instituciones.

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El delegado presidencial provincial, Liber Lazo Navarro, quien participó del simulacro junto a una delegación de estudiantes de la Escuela Bernardo O’Higgins, valoró positivamente el desarrollo de la actividad, destacando que “la coordinación fue exitosa. Vimos a todos los actores involucrados plenamente comprometidos y con claridad respecto a sus funciones. Este tipo de ejercicios no solo implica evacuar, sino también asegurar una adecuada gestión de las vías de tránsito, el funcionamiento de servicios y la activación de protocolos internos en empresas e instituciones”.

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Asimismo, subrayó la relevancia de este tipo de instancias en un país con características sísmicas y costeras como Chile, indicando que “es fundamental estar preparados frente a este tipo de situaciones, especialmente en ciudades como la nuestra, con condiciones geográficas particulares”.

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Por su parte, la encargada de la oficina SENAPRED en Natales, Maura Saavedra, destacó la alta participación en los puntos de encuentro y explicó que el objetivo del ejercicio es “poner a prueba el sistema SINAPRED, los protocolos de alertamiento, incluyendo el sistema SAE, y la coordinación con organismos técnicos como el Centro Sismológico Nacional y el SHOA. Además, permite que la población se entrene y conozca los tiempos de evacuación y los sistemas de alerta”.

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Saavedra agregó que evaluadores del Ejército se desplegaron en los distintos puntos de encuentro para levantar información que permitirá medir los resultados del simulacro durante la jornada.

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Desde la Autoridad Marítima, el capitán de Puerto, capitán de corbeta LT Rafael González, reforzó la importancia de estos ejercicios señalando que “la evaluación siempre es positiva, porque estas instancias permiten que, ante una emergencia real, la comunidad y las instituciones estén mejor preparadas. Si bien existe una diferencia entre un escenario planificado y una contingencia real, estos simulacros son fundamentales para fortalecer los protocolos y la capacidad de respuesta”.

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En tanto, el comandante del Cuerpo de Bomberos y encargado de emergencia del municipio de Natales, Sergio Ramírez, destacó el orden y compromiso de los establecimientos educacionales, aunque hizo un llamado a fortalecer la participación de la comunidad en general. “Los colegios y jardines infantiles tuvieron una participación notable, muy organizada. Sin embargo, es necesario avanzar en una mayor participación de la población, entendiendo que estos ejercicios son fundamentales para la preparación individual y colectiva”, indicó.

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Por su parte, el mayor de Carabineros, Exequiel Rubio, explicó que la institución activó sus protocolos en tres fases: activación, evacuación y finalización, permitiendo acompañar a estudiantes y resguardar la seguridad en distintos puntos estratégicos.

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Finalmente, en representación del Ejército, el mayor Marcelo Barahona informó que personal militar participó en labores de apoyo y evaluación del ejercicio, destacando que “el balance es positivo, especialmente en el acompañamiento a establecimientos educacionales y otras instituciones”.

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Este simulacro se enmarca en los esfuerzos regionales por fortalecer la cultura de prevención y respuesta ante emergencias, promoviendo la preparación de la ciudadanía frente a eventuales eventos sísmicos y tsunamis.