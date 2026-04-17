DECANA LEYLA CÁRDENAS TRAS PARTICIPAR EN TEDXPUNTAARENAS: “LA ANTÁRTICA ES PARTE DEL ECOSISTEMA”

“Fue una muy bonita experiencia. Nunca había hecho un TEDx, así que también fue de aprendizaje para mí. En general, la idea que traté de presentar fue que la Antártica no es un lugar lejano, aislado y que no sea parte de nuestro ecosistema, sino que más bien es un lugar que es central para nuestra vida en la tierra”.

Así lo señaló la Decana de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile (UACh), Dra. Leyla Cárdenas, tras participar en el evento TEDxPuntaArenas, donde respondió a la pregunta: ¿es la Antártica realmente prístina?

Según explicó, “todo lo que uno haga en Punta Arenas, Valdivia o en Chile, en el resto del mundo, influencia a la Antártica, así como lo que sucede en la Antártica nos influencia a nosotros también, sobre todo a través de las corrientes marinas. Las corrientes marinas de la Antártica son las corrientes que conducen el clima”.

La investigadora planteó que “el llamado es a evitar pensar en la Antártica como un lugar prístino, sino más bien como parte del ecosistema. No querer tenerla congelada así como en un museo, porque eso no va a suceder. En la historia de la tierra la Antártica ha sido parte de los procesos geológicos, glaciológicos y climáticos que suceden en nuestro planeta. Lo que sí pasa ahora es que esto está sucediendo demasiado rápido y esa velocidad la hemos puesto nosotros con nuestra actividad de generación de CO2 y que ha llevado a este momento de cambio global que tenemos”.

Nacida y criada en la región de Aysén, la Dra. Leyla Cárdenas decidió seguir su curiosidad y optó por la Biología Marina. Además de ser la primera Decana de la Facultad de Ciencias, la Dra. Leyla Cárdenas es Directora del Consorcio Ciencia 2030 Antártico y Subantártico.

TEDxPuntaArenas es un encuentro de dos días que posiciona a la capital magallánica como nodo global de pensamiento crítico desde territorios extremos. Esta plataforma estratégica busca visibilizar ideas transformadoras sobre la Antártica, articuladas en tres ejes: innovación tecnológica, sostenibilidad y cultura como motor de desarrollo.

La Dra. Leyla Cárdenas es parte de un grupo de 10 referentes del saber antártico que están compartiendo ideas que inspiren nuestro rol humano frente a las futuras generaciones.

Fuente: diario.uach.cl

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