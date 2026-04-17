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17 de abril de 2026

CON MASIVA PARTICIPACIÓN, TEDXPUNTAARENAS POSICIONA A LA CIUDAD EN LA VANGUARDIA DEL CONOCIMIENTO

Buenos días región.

tedxpuntaarenas

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Edgardo Vega, director de la Fundación Antártica21, junto a los expositores TEDx 2026 Marcelo Gutiérrez y Leyla Cárdenas, abordaron el impacto y alcance de TEDxPuntaArenas, evento que convocó a más de mil personas durante sus dos jornadas realizadas los días 14 y 15 de abril.

La instancia fue calificada como “Un éxito rotundo” por Vega, destacando el rol del encuentro en posicionar a la capital regional como un referente en la discusión de temas vinculados a la ciencia, la tecnología y la sociedad. Durante el evento, se abordaron desafíos globales como el cambio climático, la innovación y el conocimiento antártico, generando un espacio de diálogo entre expertos y la comunidad.

TEDxPuntaArenas fue impulsado por la Fundación Antártica21 y financiado por el Comité de Desarrollo Productivo Regional (CDPR), a través del programa Viraliza de Corfo. Las actividades principales se desarrollaron en Explorers House, pero además se desplegó una agenda paralela que amplió el alcance del evento hacia distintos públicos.

Entre estas iniciativas destacaron la muestra interactiva “Corriente sonora” en Zona Austral; el conversatorio “Diseño, arte y Antártica” en INACAP; y el ciclo de charlas “Ingenierías para la sostenibilidad” realizado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes, consolidando un ecosistema de conocimiento que conectó a la ciudadanía con tendencias globales. De acuerdo a las estimaciones oficiales, el conjunto de actividades superó los mil asistentes, reflejando el alto interés de la comunidad por este tipo de espacios y reafirmando el posicionamiento de Punta Arenas en la vanguardia del conocimiento polar y oceánico.



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MÁS DE MIL PERSONAS PARTICIPARON EN TEDXPUNTAARENAS

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