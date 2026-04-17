GASCO MAGALLANES PRESENTA AVANCES EN EGL EN HOTEL PATAGONIA CAMP Y REFUERZA SU APUESTA POR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA REGIÓN

En línea con su compromiso con la innovación y la transición energética, GASCO Magallanes realizó una presentación sobre eGL (gas licuado de origen sintético) en las instalaciones del Hotel Patagonia Camp, ubicado en Torres del Paine, reconocido referente del turismo sustentable en la Región de Magallanes.

La actividad permitió profundizar en las características del eGL, su proceso de producción y su potencial como alternativa energética que puede integrarse a la infraestructura existente. Entre los aspectos relevantes, se abordó que es un combustible producido regionalmente y destacando que gracias su condición de combustible “drop-in”, es decir, que puede ser utilizado sin modificar los artefactos ni infraestructuras actuales, facilitando su adopción en distintos sectores productivos.

Durante la jornada, especialistas de la compañía compartieron información sobre el desarrollo del eGL y su rol dentro de las nuevas alternativas orientadas a reducir la huella de carbono. Asimismo, se destacaron sus principales atributos en términos de eficiencia, confiabilidad y continuidad operacional, características especialmente valoradas en industrias como el turismo.

La instancia también generó un espacio de diálogo en torno a los desafíos y oportunidades asociados a la transición energética, particularmente en sectores que operan en entornos naturales de alto valor ambiental.

Desde GASCO Magallanes señalaron que esta iniciativa se enmarca en una estrategia de largo plazo impulsada por la compañía en la región desde hace más de una década, enfocada en promover soluciones energéticas basadas en gas y avanzar progresivamente hacia sistemas más limpios. Esta visión busca aprovechar las capacidades instaladas, facilitando una transición energética gradual y eficiente.

Desde Patagonia Camp indicaron que la sustentabilidad forma parte de un compromiso permanente con la mejora continua de su operación. En esa línea, Rafael Villarroel, Gerente del Hotel, comentó: “Buscamos constantemente informarnos sobre soluciones que permitan optimizar el uso de la energía y avanzar hacia una operación cada vez más eficiente y responsable con el entorno.”