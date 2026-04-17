Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

17 de abril de 2026

GASCO MAGALLANES PRESENTA AVANCES EN EGL EN HOTEL PATAGONIA CAMP Y REFUERZA SU APUESTA POR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA REGIÓN

La iniciativa permitió dar a conocer el potencial del gas licuado sintético como alternativa energética más sostenible, especialmente en sectores como el turismo, donde la eficiencia y la reducción de emisiones son cada vez más relevantes.

eGL

En línea con su compromiso con la innovación y la transición energética, GASCO Magallanes realizó una presentación sobre eGL (gas licuado de origen sintético) en las instalaciones del Hotel Patagonia Camp, ubicado en Torres del Paine, reconocido referente del turismo sustentable en la Región de Magallanes.

La actividad permitió profundizar en las características del eGL, su proceso de producción y su potencial como alternativa energética que puede integrarse a la infraestructura existente. Entre los aspectos relevantes, se abordó que es un combustible producido regionalmente y destacando que gracias su condición de combustible “drop-in”, es decirque puede ser utilizado sin modificar los artefactos ni infraestructuras actualesfacilitando su adopción en distintos sectores productivos.

 

Durante la jornada, especialistas de la compañía compartieron información sobre el desarrollo del eGL y su rol dentro de las nuevas alternativas orientadas a reducir la huella de carbono. Asimismo, se destacaron sus principales atributos en términos de eficiencia, confiabilidad y continuidad operacional, características especialmente valoradas en industrias como el turismo.

La instancia también generó un espacio de diálogo en torno a los desafíos y oportunidades asociados a la transición energética, particularmente en sectores que operan en entornos naturales de alto valor ambiental.

Desde GASCO Magallanes señalaron que esta iniciativa se enmarca en una estrategia de largo plazo impulsada por la compañía en la región desde hace más de una década, enfocada en promover soluciones energéticas basadas en gas y avanzar progresivamente hacia sistemas más limpios. Esta visión busca aprovechar las capacidades instaladas, facilitando una transición energética gradual y eficiente.

Desde Patagonia Camp indicaron que la sustentabilidad forma parte de un compromiso permanente con la mejora continua de su operación. En esa línea, Rafael Villarroel, Gerente del Hotel, comentó: “Buscamos constantemente informarnos sobre soluciones que permitan optimizar el uso de la energía y avanzar hacia una operación cada vez más eficiente y responsable con el entorno.”

danielmasblumar

BIMINISTRO DANIEL MAS INICIA AGENDA EN MAGALLANES CON FOCO EN INDUSTRIA ACUÍCOLA Y REALIZA PRIMERA VISITA A PLANTA SALMONERA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GORE, EQUIPOS DE SALUD Y EL CENTRO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL CÁNCER MUESTRAN PROMETEDORES RESULTADOS TRAS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CON PACIENTES

Leer Más

La acción es el resultado de un trabajo de coordinación entre los equipos locales de Salud, el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, y el Centro para la Prevención y el Control del Cáncer (Cecan).

La acción es el resultado de un trabajo de coordinación entre los equipos locales de Salud, el Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, y el Centro para la Prevención y el Control del Cáncer (Cecan).

saludcancermagallanes
nuestrospodcast
pdiexpulsion

PDI PUNTA ARENAS CONCRETA LA EXPULSIÓN DE CIUDADANO COLOMBIANO POR RESIDENCIA IRREGULAR EN EL PAÍS

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
eGL

GASCO MAGALLANES PRESENTA AVANCES EN EGL EN HOTEL PATAGONIA CAMP Y REFUERZA SU APUESTA POR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA REGIÓN

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
diputadoducci

TRAS GESTIONES DEL DIPUTADO RIQUELME, SE ACTIVA EMERGENCIA ONCOLÓGICA A NIVEL NACIONAL

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
hcmsangrecolecta

LA SOLIDARIDAD SE MOVILIZA: NUEVA ESTRATEGIA DEL BANCO DE SANGRE BUSCA AUMENTAR LAS DONACIONES ALTRUISTAS EN MAGALLANES