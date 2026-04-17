BALANCE DEL PRIMER MES: CESAR CIFUENTES DESTACA FIRMEZA DEL GOBIERNO PERO APUNTA A FALENCIAS COMUNICACIONALES

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente regional del movimiento regionalista, César Cifuentes, entregó su análisis respecto al primer mes del gobierno de Kast, abordando tanto los avances como las dificultades que ha enfrentado la actual administración.

En su evaluación, Cifuentes reconoció las complejidades del inicio de gestión, señalando que “no ha sido fácil, pero si he notado un gobierno que ha llegado con firmeza y eso es importante”, destacando además el cumplimiento de uno de los compromisos iniciales. “un gobierno que llego a hacer la auditoria que prometió que iba a hacer, donde ya se constato que se hacían una serie de convenios y licitaciones donde muchas eran fragmentadas, a empresas que tenían menos de un año y así vamos encontrando sorpresas”, afirmó.

Junto con ello, planteó que el escenario económico heredado y el contexto internacional han influido en el desempeño del Ejecutivo. “el gobierno aparte de llegar con las arcas del país en bastante desmedro también nos golpea una situación internacional con la guerra, el control del estrecho y el petróleo mundial, a todos nos hubiera gustado que el mepco hubiera funcionado de mejor manera”, indicó.

Respecto a la conformación de equipos, el dirigente también abordó la lentitud en los nombramientos de autoridades, señalando que “el tema de los nombramientos de las autoridades, es un proceso que se demora, yo hubiera esperado que esto hubiera sido más rápido pero se entiende que no es fácil nombrar a un seremi a una autoridad y en una situación de complejidad en la que esta el país”.

En cuanto al manejo comunicacional, Cifuentes fue crítico al asegurar que ha existido una debilidad en este ámbito durante las primeras semanas. “creo que hay muchas cosas que no se han sabido comunicar de la manera adecuada”, sostuvo, agregando que parte de estas dificultades responden al proceso de instalación del gobierno. “también hablamos de que es un gobierno que se esta instalando, en un mes a lo mejor todavía nos estamos acomodando en el cargo, la gente que no ha tenido la experiencia antes esta empezando a adecuarse a como funciona esto”, expresó.

Finalmente, subrayó que el contexto político también incide en la forma en que se comunica la gestión. “creo que ha habido un problema comunicacional, entendiendo también como será un día en este gobierno con la presión que esta teniendo por parte de la oposición que se ha dedica a buscar el detalle para poner en las redes sociales, hacer memes, hacer mil cosas”, concluyendo que “es muy sensible la parte comunicacional es un tema que yo creo que ha estado débil este primer mes”.





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