EXPOSICIÓN DE BORDADOS “NATURALISMO & CIUDAD” LLEGA A LA IDEA

​La exposición estará abierta entre el 09 y el 24 de abril, y su inauguración oficial se realizará el miércoles 09 de abril a las 19:00 horas, instancia abierta a artistas, vecinas, vecinos y público general en el Espacio Comunitario La Idea, parte de la oficina parlamentaria de la diputada Javiera Morales, ubicada en Mejicana 252.



La muestra contempla 25 piezas elaboradas principalmente en bordado, además de técnicas como telar experimental, patchwork contemporáneo y dibujo, inspiradas en la biodiversidad del territorio austral, la arquitectura característica de Magallanes y los imaginarios que nacen de habitar este territorio.



La expositora, Isabel Peña, señaló que esta instancia es la primera oportunidad de mostrar de manera completa su propuesta estética: “cuadros, tapices, libros e ilustraciones impregnados del paisaje Austral junto a los sentires que me provoca habitar este lugar”.



Por su parte, la diputada Javiera Morales destacó que esta exposición refleja el sentido del Espacio Comunitario La Idea: “abrir espacios para que el talento local pueda desarrollarse, mostrarse y dialogar con la comunidad, fortaleciendo la identidad magallánica y el tejido social”.



La invitación es a asistir, recorrer y compartir esta muestra que pone en valor el arte local y el patrimonio visual del extremo sur del país.









