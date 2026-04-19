MUESTRA “NATURALISMO Y CIUDAD” RESCATA IDENTIDAD DE PUNTA ARENAS A TRAVÉS DEL BORDADO EN ESPACIO CULTURAL LA IDEA

La artista, periodista y gestora cultural Isabel Peña Norambuena presentó en Punta Arenas la exposición “Naturalismo y Ciudad”, una muestra de bordados inspirados en la arquitectura y paisajes de la región de Magallanes, disponible hasta el 24 de abril en el espacio cultural La Idea. La iniciativa fue abordada en el programa ¿Y tú que opinas? de Polar Comunicaciones, donde la autora explicó el origen y sentido de su trabajo.

Durante la conversación, Peña Norambuena señaló que su propuesta nace desde un proceso iniciado en 2016, cuando comenzó a bordar casas antiguas de lata características de Punta Arenas. Con el tiempo, la obra fue incorporando elementos naturales de la región, fruto de su recorrido y conocimiento del territorio magallánico, consolidando una línea estética que mezcla ciudad y naturaleza.

La artista destacó que esta es su primera exposición individual, compuesta por más de 30 piezas, donde también incorpora libros textiles que invitan a una experiencia sensorial a través del tacto. En ¿Y tú que opinas? explicó que estos formatos buscan ampliar la forma en que el público se relaciona con el arte, integrando materiales reciclados, texturas diversas y elementos con carga emocional.

En el espacio de Polar Comunicaciones, la autora también relevó la importancia del entorno regional en su obra, mencionando la influencia de instituciones como el INACH y su experiencia en distintos puntos de Magallanes. Asimismo, valoró el rol de espacios culturales como La Idea en Punta Arenas, destacando la necesidad de contar con instancias abiertas para la difusión artística local.

La muestra “Naturalismo y Ciudad” puede ser visitada de lunes a viernes en horario continuado en calle Mexicana 252, ofreciendo a la comunidad una propuesta que conecta memoria, territorio y expresión textil, en una mirada profundamente ligada a la identidad de la región de Magallanes.





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