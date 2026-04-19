ENCUENTRO “SALMÓN MÁS PITCH” VINCULÓ INNOVACIÓN Y PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA ACUÍCOLA

El evento “Salmón Más Pitch”, organizado por AquaChile y Diario Financiero, se realizó en Santiago con el objetivo de conectar soluciones innovadoras con los desafíos reales de la industria del salmón. La actividad reunió a autoridades, emprendedores y líderes del sector en una jornada enfocada en el desarrollo tecnológico y productivo.

Durante el encuentro, desarrollado en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), se presentaron ocho startups finalistas, cuyas propuestas abordaron áreas como digitalización de procesos, sostenibilidad, eficiencia operativa y uso de datos. La instancia marcó la primera vez que el formato MAS PITCH se enfocó exclusivamente en la acuicultura.

Entre las autoridades presentes estuvo el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien destacó el rol estratégico de la acuicultura en el desarrollo económico del país, enfatizando su aporte a las exportaciones y a la generación de empleo en las regiones.

Uno de los hitos de la jornada fue la premiación de la startup Watermind, que presentó una plataforma enfocada en la gestión de floraciones de algas nocivas. Tras la actividad, los asistentes participaron en instancias de networking para fortalecer vínculos entre emprendedores, empresas e inversionistas.

Desde la organización señalaron que este tipo de encuentros busca fomentar la colaboración entre innovación y producción, proyectando una industria más competitiva y preparada para enfrentar las exigencias de los mercados internacionales.

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