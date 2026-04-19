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19 de abril de 2026

PUNTA ARENAS REALIZARÁ SU PRIMERA MARATÓN DE LECTURA DE “EL QUIJOTE” EN EL DÍA DEL LIBRO

​La actividad reunirá a más de 30 lectores durante nueve horas en la Casa España, en una iniciativa impulsada por la Sociedad Española.

Maratón de Lectura

Por primera vez en Punta Arenas se desarrollará una maratón de lectura de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en el marco de la conmemoración del Día del Libro. La actividad se realizará el jueves 23 de abril desde las 10:00 horas en la Casa España, convocando a la comunidad en torno a la lectura.

La jornada contará con la participación de más de 30 lectoras y lectores, quienes se turnarán en bloques durante nueve horas continuas, extendiéndose hasta las 19:00 horas. Entre los participantes se encuentran autoridades, referentes culturales, dirigentes sociales y estudiantes.

En esta primera versión, la maratón se centrará en capítulos seleccionados de la primera parte de la obra escrita por Miguel de Cervantes, publicada en 1605. La iniciativa busca acercar la literatura a la comunidad a través de una experiencia colectiva y participativa.

Desde la organización, Pilar Alonso, presidenta del Comité Cultural de la Sociedad Española, destacó el carácter pionero de la actividad, mientras que la coordinadora Alejandra Velasco subrayó que el objetivo es promover la lectura como una experiencia cercana y significativa.

La maratón cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Punta Arenas, librerías locales y organizaciones culturales, consolidando una instancia que busca fomentar el acceso a la lectura y la participación ciudadana en torno a la literatura.


Patricia Delgado

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