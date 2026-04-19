PRODUCTORA DE MAGALLANES RENUEVA SELLO MANOS CAMPESINAS Y REFUERZA IDENTIDAD LOCAL EN PUNTA ARENAS

La agricultora y elaboradora Patricia Delgado renovó por dos años el Sello Manos Campesinas, certificación otorgada por INDAP que reconoce la calidad, el origen y el trabajo de la agricultura familiar. Su producción, basada en calafate y ruibarbo, se comercializa en el Mercado Municipal de Punta Arenas, donde se ha consolidado como una propuesta ligada a la identidad local.

Con más de dos décadas de experiencia, Delgado ha desarrollado un trabajo enfocado en la elaboración artesanal, manteniendo estándares de calidad y un fuerte vínculo con el territorio. Sus productos reflejan procesos que respetan las condiciones del clima austral y las características propias de estas materias primas.

La renovación del sello implica cumplir exigentes criterios técnicos, que consideran atributos diferenciadores, trazabilidad y el origen campesino de los productos. En ese contexto, la certificación valida un trabajo sostenido en el tiempo y proyecta nuevas oportunidades de desarrollo para la productora.

Durante una visita en el marco de la Semana de la Cocina Chilena, el director regional (s) de INDAP, Petar Bradasic, destacó el aporte de este tipo de iniciativas, señalando que permiten posicionar la producción local y agregar valor desde su origen.

Desde INDAP indicaron que este tipo de experiencias reflejan el desarrollo de la agricultura familiar en la región, destacando la importancia de fortalecer la identidad productiva de Magallanes a través de productos que nacen y se elaboran en el territorio.





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