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17 de abril de 2026

MOVILH RECHAZA "BAJA E INJUSTA CONDENA" CONTRA AGRESOR DE JOVEN TRANS EN PUNTA ARENAS

​A casi dos años de los hechos, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas condenó al agresor por el delito de femicidio no íntimo en grado de frustrado. Sin embargo, la pena impuesta fue de solo tres años de libertad asistida especial, con internación parcial; seguida de un año de libertad asistida especial.

movilh

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) expresó hoy su indignación por "la baja e injusta condena" que recibió el agresor de la joven Kenia Chacón Valdés, quien fue apuñalada en tres ocasiones en razón de su identidad de género en agosto del 2024 en Punta Arenas.


A casi dos años de los hechos, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas condenó al agresor por el delito de femicidio no íntimo en grado de frustrado. Sin embargo, la pena impuesta fue de solo tres años de libertad asistida especial, con internación parcial; seguida de un año de libertad asistida especial.


 

La vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, expresó "nuestra total solidaridad con la madre y familiares de Kenia por este difícil momento. Aún no hay justicia para Kenia, lo cual revictimiza a sus seres queridos. Manifestamos nuestro rechazo a la sentencia, por insuficiente, preocupante e injusta"



"Este tipo de fallos envía una señal de impunidad frente a la violencia contra personas trans. Abre la puerta para más ataques transfóbicos, pues los agresores saben, con fallos como estos, que la penas será bajas.  La justicia debe actuar con mayor firmeza en crímenes motivados por odio. Es su deber. Esperamos que se acepte la apelación anunciada por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) de Magallanes", finalizó

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DETENIDO EN PUNTA ARENAS POR HOMICIDIO FRUSTRADO, DISPAROS INJUSTIFICADOS Y PORTE ILEGAL DE ARMA DE FUEGO

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