PDTE REGIONAL DEL FRENTE AMPLIO PABLO CIFUENTES CUESTIONA GESTIÓN INICIAL DEL GOBIERNO DE KAST: “HA SIDO UN MES DE INSTALACIÓN COMPLEJO”

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente regional del Frente Amplio, Pablo Cifuentes Vladilo, realizó un crítico balance del primer mes de gobierno del Presidente José Antonio Kast, abordando además el tono comunicacional del Ejecutivo, el concepto de “gobierno de emergencia” y el impacto de las políticas públicas en regiones extremas como Magallanes.

En su análisis, Cifuentes sostuvo que “cuando miramos lo que ha sido este primer mes de gobierno cuesta mantener una posición optimista, hemos visto hartos anuncios, implementación de politicas que parecen ir en dirección contraria a lo que la gente espera que ocurra, ha sido un mes de instalación complejo, no dar ciertas certezas en el manejo del país”. En esa línea, agregó que “vemos que ha habido un desfile de autoridades que han tenido que salir” y cuestionó que “vemos un gobierno que llega a improvisar y gobernar por sobre la marcha”.

El dirigente también manifestó preocupación por el rumbo de las políticas impulsadas, indicando que “vemos con preocupación el avance de una agenda profundamente ideológica, anuncio de medidas y políticas publicas que no parecen ir a la dirección de lo que quería la gente que voto por José Antonio Kast”. Junto con ello, vinculó decisiones económicas recientes con el escenario inflacionario, señalando que “en un mes de gobierno el Pdte. Kast ya tiene al país con la inflación al alza”, apuntando a medidas como la eliminación del Mepco y el aumento en el valor de los combustibles, además del alza de la UF.

Respecto al denominado “gobierno de emergencia”, Cifuentes afirmó que “nunca tuvo sustento, el presidente, su coalición, su gobierno nunca fueron capaz de explicar realmente cual era la emergencia y las medidas que se iban a tomar”, añadiendo que “nunca nos mostro su programa de gobierno, si la gente hubiera tenido acceso a las medidas del programa de gobierno antes de las elecciones el resultado podría haber sido diferente”. Asimismo, enfatizó que “no se puede gobernar el país desde un nicho ideológico”.

En cuanto al tono comunicacional del Ejecutivo frente a medidas impopulares, el presidente regional del FA indicó que “este tono discursivo este tono donde se van aterrizando las medidas responde a como quieren actuar”, agregando que “cuando se habla de gobierno de emergencia de situación de crisis ese tipo de discursos cuando se levantan se habilitan medidas que van a hacer impopulares pero los justificas con estas supuestas emergencias”. En esa misma línea, sostuvo que “se fabrico una crisis una sensación de emergencia que permite ejecutar medidas de alto impacto sin pasar por una discusión democrática, empujar una agenda profundamente ideológica”.

Finalmente, Cifuentes se refirió a la importancia de políticas como el Pedze en regiones extremas, subrayando que “una región como la nuestra que en términos numéricos no se sostiene por si misma, depende de la inversión del estado, y por las condiciones propias de las región necesita recursos”, agregando que “el cuestionamiento que se hace a este tipo de recursos o políticas publicas vistas desde el centro es fácil verlo como un privilegio”.

De esta manera, el dirigente frenteamplista planteó una mirada crítica sobre el inicio de la actual administración, poniendo énfasis en sus efectos económicos, políticos y territoriales.

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