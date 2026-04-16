MANUEL JOSÉ CORREA ASUME COMO SEREMI DE HACIENDA EN MAGALLANES

De acuerdo con su perfil profesional, Correa es ingeniero comercial de la Universidad Finis Terrae y posee un Máster en Economía Internacional y Desarrollo de la Université catholique de Louvain (Bélgica). Además, cuenta con estudios en finanzas y economía en instituciones como The London School of Economics (LSE) y Mines Paris PSL.

En su trayectoria profesional se ha desempeñado en áreas vinculadas al análisis económico, consultoría y desarrollo de proyectos, participando en iniciativas de inversión, responsabilidad social empresarial y asesoría estratégica a distintas organizaciones. También ha tenido roles ejecutivos en el sector financiero y en el ámbito público, incluyendo cargos directivos en el Instituto Nacional de Deportes.

Según su perfil en LinkedIn, se define como “economista y emprendedor magallánico”, destacando su vínculo con la región a través de proyectos inmobiliarios y turísticos, además de consultorías en análisis económico .

Correa también participó en el escenario político regional, siendo candidato a gobernador en 2020 y como columnista en Polar Comunicaciones y otros medios de comunicación regionales.



