16 de abril de 2026
MANUEL JOSÉ CORREA ASUME COMO SEREMI DE HACIENDA EN MAGALLANES
El economista y ex candidato a Gobernador por Magallanes figura como secretario regional ministerial en el sitio oficial de la Subsecretaría de Hacienda.
De acuerdo con su perfil profesional, Correa es ingeniero comercial de la Universidad Finis Terrae y posee un Máster en Economía Internacional y Desarrollo de la Université catholique de Louvain (Bélgica). Además, cuenta con estudios en finanzas y economía en instituciones como The London School of Economics (LSE) y Mines Paris PSL.
En su trayectoria profesional se ha desempeñado en áreas vinculadas al análisis económico, consultoría y desarrollo de proyectos, participando en iniciativas de inversión, responsabilidad social empresarial y asesoría estratégica a distintas organizaciones. También ha tenido roles ejecutivos en el sector financiero y en el ámbito público, incluyendo cargos directivos en el Instituto Nacional de Deportes.
Según su perfil en LinkedIn, se define como “economista y emprendedor magallánico”, destacando su vínculo con la región a través de proyectos inmobiliarios y turísticos, además de consultorías en análisis económico .
Correa también participó en el escenario político regional, siendo candidato a gobernador en 2020 y como columnista en Polar Comunicaciones y otros medios de comunicación regionales.
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