CONCIERTO DE ALEXANDROS JUSAKOS MARCÓ INICIO DEL CICLO DE PIANO EN PUNTA ARENAS

Con una sala repleta y una alta convocatoria de público, el Teatro Municipal de Punta Arenas fue escenario del concierto del pianista griego-chileno Alexandros Jusakos, quien encabezó una de las primeras presentaciones del ciclo de piano 2026 organizado por la Municipalidad.

Durante cerca de una hora, el intérprete ofreció un repertorio compuesto por obras de Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Franz Liszt y Frédéric Chopin, combinando sonatas con piezas de menor extensión. La presentación permitió además apreciar las características del nuevo piano de gran cola incorporado recientemente al recinto.

El propio músico destacó la relevancia de este instrumento para la ciudad. Alexandros Jusakos señaló que se trata de un hito contar con un piano de estas características, valorando tanto la gestión municipal como el aporte de empresas para su adquisición, así como la calidad acústica del teatro.

En esa línea, el pianista enfatizó la importancia del mantenimiento del instrumento, indicando que su correcta afinación antes de cada concierto y revisiones técnicas periódicas serán fundamentales para asegurar su proyección en el tiempo.

Desde la Municipalidad de Punta Arenas valoraron la respuesta del público y el inicio de la programación cultural. La encargada de Cultura, Maribel Valle, destacó la alta asistencia y el nivel artístico de la presentación, además de adelantar una cartelera que incluirá actividades por el Día del Libro, el Día de la Danza, conciertos y presentaciones musicales durante los próximos meses.





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