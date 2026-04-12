HUMEDAL AONIKENK DESTACA POR SU BIODIVERSIDAD Y VALOR ECOLÓGICO EN PUNTA ARENAS

El humedal Aonikenk, ubicado en el sector norte de Punta Arenas, se posiciona como uno de los ecosistemas urbanos más singulares de la comuna, tanto por sus características naturales como por la biodiversidad que alberga. Este espacio corresponde a un humedal urbano con presencia de ñadi, es decir, bosques de ñirre que se mantienen inundados, condición que históricamente fue más común en la región.

En el lugar se observa una importante presencia de vegetación indicadora, lo que da cuenta del valor ecológico del humedal. A esto se suma la existencia de diversas especies de fauna, incluyendo aves que se encuentran en categoría de amenaza, como el canquén colorado y el aguilucho de cola rojiza, entre otras que utilizan este entorno como zona de paso.

El humedal Aonikenk también refleja la resiliencia de los ecosistemas locales frente al avance urbano, manteniendo bosques de Nothofagus que persisten pese a las presiones del crecimiento de la ciudad. Esta condición lo convierte en un espacio relevante para la conservación y el estudio ambiental en Punta Arenas.



Fuente: Agrupación Ecológica Patagónica.

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