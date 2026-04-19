COORDINAN PLAN DE INVIERNO EN ÚLTIMA ESPERANZA PARA FORTALECER RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y RESGUARDAR LA CONECTIVIDAD

La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza encabezó la primera reunión de coordinación del Plan de Invierno 2026, instancia que reunió a servicios públicos, municipalidades y organismos de apoyo con el objetivo de fortalecer la preparación ante emergencias en la provincia.

La jornada permitió revisar capacidades operativas, proyectar acciones conjuntas y avanzar en la articulación institucional frente a eventuales efectos del invierno. El delegado presidencial provincial, Liber Lazo Navarro, destacó que esta instancia marca el inicio de un trabajo sistemático enfocado en la prevención y coordinación territorial entre los distintos actores involucrados.

Durante el encuentro también se abordó la realización de ejercicios teóricos y prácticos para evaluar la capacidad de respuesta en terreno. Según lo planteado, estas acciones buscan fortalecer la planificación ante un invierno que podría presentar condiciones distintas a temporadas anteriores, con mayor presencia de precipitaciones.

En materia de conectividad, se relevó el rol de la Dirección de Vialidad en la mantención de rutas y el resguardo del tránsito en la provincia. Desde el organismo se informó la incorporación de recursos adicionales y el despliegue de equipos en rutas clave, además de coordinaciones con otros servicios para asegurar la continuidad de trabajos y la respuesta ante emergencias.

Desde el ámbito municipal y de apoyo, distintas autoridades valoraron la instancia como un espacio clave para fortalecer la coordinación. Asimismo, se reiteró el llamado a la comunidad a utilizar el número único de emergencias 800-560-300, disponible las 24 horas, mientras que el Ejército comprometió su apoyo logístico y humano ante eventuales situaciones que afecten a la provincia.

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