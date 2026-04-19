19 de abril de 2026
COORDINAN PLAN DE INVIERNO EN ÚLTIMA ESPERANZA PARA FORTALECER RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y RESGUARDAR LA CONECTIVIDAD
Autoridades y servicios públicos realizaron la primera reunión interinstitucional para enfrentar la temporada invernal 2026 en la provincia
La Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza encabezó la primera reunión de coordinación del Plan de Invierno 2026, instancia que reunió a servicios públicos, municipalidades y organismos de apoyo con el objetivo de fortalecer la preparación ante emergencias en la provincia.
La jornada permitió revisar capacidades operativas, proyectar acciones conjuntas y avanzar en la articulación institucional frente a eventuales efectos del invierno. El delegado presidencial provincial, Liber Lazo Navarro, destacó que esta instancia marca el inicio de un trabajo sistemático enfocado en la prevención y coordinación territorial entre los distintos actores involucrados.
Durante el encuentro también se abordó la realización de ejercicios teóricos y prácticos para evaluar la capacidad de respuesta en terreno. Según lo planteado, estas acciones buscan fortalecer la planificación ante un invierno que podría presentar condiciones distintas a temporadas anteriores, con mayor presencia de precipitaciones.
En materia de conectividad, se relevó el rol de la Dirección de Vialidad en la mantención de rutas y el resguardo del tránsito en la provincia. Desde el organismo se informó la incorporación de recursos adicionales y el despliegue de equipos en rutas clave, además de coordinaciones con otros servicios para asegurar la continuidad de trabajos y la respuesta ante emergencias.
Desde el ámbito municipal y de apoyo, distintas autoridades valoraron la instancia como un espacio clave para fortalecer la coordinación. Asimismo, se reiteró el llamado a la comunidad a utilizar el número único de emergencias 800-560-300, disponible las 24 horas, mientras que el Ejército comprometió su apoyo logístico y humano ante eventuales situaciones que afecten a la provincia.
La audiencia fue fijada para el 25 de mayo en Punta Arenas, tras una solicitud del Ministerio Público por hechos que habrían ocurrido en 2023.
La audiencia fue fijada para el 25 de mayo en Punta Arenas, tras una solicitud del Ministerio Público por hechos que habrían ocurrido en 2023.