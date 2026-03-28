El Preuniversitario Popular La Idea anunció la apertura de inscripciones para su 13ª versión en Punta Arenas, instancia gratuita que busca apoyar la preparación académica de estudiantes que proyectan ingresar a la educación superior.

El programa se desarrolla gracias al trabajo voluntario de sus profesores y contempla clases en tres asignaturas: Competencia Lectora, Competencia Matemática e Historia y Ciencias Sociales. Las sesiones comenzarán el miércoles 1 de abril y se impartirán en horario vespertino durante la semana.

Las clases se distribuirán de la siguiente forma: Competencia Lectora los martes de 18:00 a 19:30 horas, Competencia Matemática los miércoles de 18:30 a 20:00 horas, e Historia y Ciencias Sociales los jueves de 18:00 a 19:30 horas.

El proceso de inscripción se realiza mediante un formulario online, el cual puede solicitarse a través del correo electrónico [email protected] o al WhatsApp +56 9 5724 7759. Los cupos son limitados y se asignarán por orden de inscripción.

Desde la organización también extendieron un llamado a docentes interesados en participar como voluntarios, especialmente en Puerto Natales, donde se busca concretar la cuarta versión consecutiva de este proyecto comunitario.

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