28 de marzo de 2026
PREUNIVERSITARIO POPULAR LA IDEA ABRE INSCRIPCIONES PARA SU 13ª VERSIÓN EN PUNTA ARENAS
La iniciativa gratuita está dirigida a estudiantes de cuarto medio y egresados, con cupos limitados y clases en tres áreas clave.
El Preuniversitario Popular La Idea anunció la apertura de inscripciones para su 13ª versión en Punta Arenas, instancia gratuita que busca apoyar la preparación académica de estudiantes que proyectan ingresar a la educación superior.
El programa se desarrolla gracias al trabajo voluntario de sus profesores y contempla clases en tres asignaturas: Competencia Lectora, Competencia Matemática e Historia y Ciencias Sociales. Las sesiones comenzarán el miércoles 1 de abril y se impartirán en horario vespertino durante la semana.
Las clases se distribuirán de la siguiente forma: Competencia Lectora los martes de 18:00 a 19:30 horas, Competencia Matemática los miércoles de 18:30 a 20:00 horas, e Historia y Ciencias Sociales los jueves de 18:00 a 19:30 horas.
El proceso de inscripción se realiza mediante un formulario online, el cual puede solicitarse a través del correo electrónico [email protected] o al WhatsApp +56 9 5724 7759. Los cupos son limitados y se asignarán por orden de inscripción.
Desde la organización también extendieron un llamado a docentes interesados en participar como voluntarios, especialmente en Puerto Natales, donde se busca concretar la cuarta versión consecutiva de este proyecto comunitario.
El cuerpo fue identificado como Dafne Heresman y no presentaría lesiones atribuibles a la intervención de terceros.
El cuerpo fue identificado como Dafne Heresman y no presentaría lesiones atribuibles a la intervención de terceros.