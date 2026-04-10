MUNICIPIO ABRE INSCRIPCIONES A TALLERES DE PRIMERA INFANCIA

La Municipalidad de Punta Arenas anunció la apertura de inscripciones para una nueva oferta de talleres orientados a la primera infancia, iniciativa que busca acompañar a madres, padres y cuidadores en una etapa clave del desarrollo, promoviendo el vínculo temprano y el bienestar familiar.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, explicó que este programa está dirigido tanto a mujeres gestantes como a familias con bebés de hasta 11 meses. "Buscamos fortalecer los vínculos y el apego, que hoy sabemos son fundamentales. Muchas de las problemáticas que vemos más adelante tienen relación con esto, por lo que queremos fomentar desde temprano estas instancias", señaló.

La iniciativa contempla la conformación de 40 grupos, con talleres gratuitos que se desarrollarán entre abril y junio, en un total de seis jornadas por grupo. Las temáticas incluyen arteterapia, movimiento consciente, lactancia materna, sonoterapia con cuencos, cuentacuentos, uso de portabebés (mei tai) y apego temprano, entre otras.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial entre el lunes 13 y el miércoles 15 de abril en dependencias de Dideco, ubicadas en Avenida Independencia 830, en horario de 8:15 a 13:00 horas y de 14:15 a 17:00 horas. Para participar, solo se requiere presentar la cédula de identidad.

Desde la Unidad de Infancia y Juventud, la profesional Javiera Pizarro destacó el carácter pionero de la iniciativa. "Queremos desarrollar por primera vez este Círculo Creando Vínculos; invitando a gestantes, madres, padres y cuidadores a participar en talleres simultáneos. Hoy no existen espacios gratuitos de este tipo en la comuna, por lo que es una oportunidad muy valiosa para las familias", indicó.

Asimismo, la funcionaria municipal explicó que la primera jornada se realizará el sábado 18 de abril, entre las 10:00 y las 13:00 horas, instancia en la que se dará inicio a este ciclo de actividades. "La idea es que las familias no solo accedan a herramientas prácticas, sino que también generen redes de apoyo con otras personas que están viviendo la misma etapa", agregó.

Desde la administración comunal destacaron que esta iniciativa se suma a la amplia oferta de talleres culturales, deportivos y comunitarios disponibles en la comuna, alcanzando a miles de vecinos de distintas edades. En este caso, el foco está puesto en los primeros meses de vida, entendiendo que el desarrollo integral comienza desde la infancia temprana.