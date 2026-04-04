SEMINARIO INTERNACIONAL DE TURISMO EN MAGALLANES ALCANZA 80% DE INSCRIPCIONES AGOTADAS A DÍAS DE SU INICIO

Una alta convocatoria ha registrado el seminario internacional “Turismo Magallanes”, organizado por Austro Chile, alcanzando un 80% de sus inscripciones agotadas para su jornada principal en Punta Arenas a menos de una semana de su realización. La actividad cuenta con el cofinanciamiento y apoyo de Corfo, a través del Comité de Desarrollo Productivo Regional.

El evento se desarrollará entre el lunes 20 y martes 21 de abril en Punta Arenas, mientras que el miércoles 22 continuará en Puerto Williams. La instancia convocará a representantes del sector público, privado, académico y a expertos internacionales para abordar los principales desafíos y oportunidades del turismo en la región.

Entre los expositores confirmados destacan Julie Thorner, quien expondrá sobre el uso de inteligencia artificial en turismo; Ulla-Alexandra Mattli, con foco en tendencias globales y turismo regenerativo; Aizaz Sheikh, quien abordará estrategias narrativas para la industria; y Franz Müller, con herramientas para la toma de decisiones basadas en datos.

La gerente de Austro Chile, Daniela Rodríguez, valoró la alta convocatoria, destacando que el interés refleja la necesidad de generar espacios de encuentro, aprendizaje y articulación para el desarrollo del turismo regional.

Desde la organización indicaron que el seminario busca fortalecer capacidades, promover redes de colaboración y avanzar hacia un modelo de desarrollo turístico sostenible, contribuyendo al posicionamiento de Magallanes y la Antártica Chilena como un destino de nivel internacional. Las inscripciones continúan disponibles a través de la plataforma oficial del evento.





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