SERNAMEG EXTIENDE INSCRIPCIONES DEL PROGRAMA MUJER Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL EN MAGALLANES

​El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) Magallanes extendió el plazo de postulación del Programa Mujer, Participación Política y Social (MPPS), iniciativa destinada a fortalecer la presencia e incidencia de mujeres en espacios de organización política, social y comunitaria. La postulación online estará disponible hasta completar cupos en el sitio web https://www.sernameg.gob.cl/programa-mujeres-y-participacion-politica-y-social/.



Este programa es gratuito y certificado, y tiene una duración de marzo a diciembre. Su objetivo es ampliar la autonomía política de las mujeres mediante herramientas teóricas, prácticas y territoriales que fortalezcan sus liderazgos y su capacidad de incidencia en espacios donde se toman decisiones. La iniciativa está dirigida a mujeres de toda la región, de 15 años o más que integren organizaciones sociales, comunitarias, políticas, sindicales o territoriales, y que acrediten al menos seis meses de participación en ellas.



El programa se desarrolla mediante tres componentes formativos: Formación en Perspectiva de Género, Escuelas de Liderazgos para las Mujeres y Estrategias de Incidencia Territorial, los cuales combinan aprendizajes teóricos, habilidades prácticas y experiencias comunitarias destinadas a impulsar proyectos individuales y colectivos de alto impacto.



Para postular y revisar requisitos, las interesadas pueden ingresar a https://www.sernameg.gob.cl/programa-mujeres-y-participacion-politica-y-social/ hasta completar cupos. También pueden acudir presencialmente a la oficina de SernamEG Magallanes, ubicada en Avda. República 938, Punta Arenas.

