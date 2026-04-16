SALUD Y EDUCACIÓN INICIAN DIFUSIÓN DE PROTOCOLO DE RESPUESTA ANTE CONDUCTA SUICIDA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA REGIÓN

Con el objetivo de fortalecer la detección temprana, la contención oportuna y la derivación adecuada de estudiantes en riesgo, se inició en Punta Arenas y Puerto Natales un ciclo de encuentros orientados a difundir el Protocolo de Respuesta del Sector Salud ante la Conducta Suicida en Establecimientos Educacionales.



Considerando que las comunidades escolares son espacios fundamentales de socialización para adolescentes y jóvenes —y, por tanto, un entorno estratégico para promover la salud mental, fortalecer la convivencia y prevenir conductas de riesgo—, este trabajo se desarrolla de manera coordinada entre la Seremi de Salud, el Servicio de Salud Magallanes, SECREDUC, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP), el Departamento Provincial de Educación y la Superintendencia de Educación. Asimismo, se enmarca en los lineamientos de la Estrategia de Salud Mental en Comunidades Educativas y de la Política Nacional de Convivencia Educativa 2024-2030.



El Seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, destacó que “este ciclo de encuentros permite fortalecer una mirada integral en el abordaje de la salud mental en el ámbito escolar, relevando la importancia de que todos los actores involucrados cuenten con herramientas claras y compartidas para actuar frente a situaciones de riesgo. Este protocolo ha demostrado ser un apoyo concreto para la toma de decisiones y la coordinación entre establecimientos educacionales y la red de salud”.



La profesional de Salud Mental de la Seremi, Carolina Ulloa, explicó que “el objetivo es que la comunidad educativa conozca este protocolo, vigente desde 2018 y que cada año incorpora modificaciones, de modo que estén al tanto de sus actualizaciones. La idea es también compartir experiencias entre los distintos establecimientos”, agregando que el actual ciclo de difusión busca actualizar contenidos, aclarar roles y asegurar que cada comunidad educativa conozca los pasos a seguir ante una situación crítica.



La importancia de este protocolo radica en fortalecer la coordinación entre el sistema educativo y de salud, permitiendo una detección oportuna de posibles conductas suicidas en estudiantes. Además, entrega herramientas para evaluar el nivel de riesgo y realizar derivaciones adecuadas según la gravedad, asegurando una atención prioritaria en la red de salud. De esta manera, se contribuye a una respuesta más eficaz, oportuna y articulada en beneficio de niños, niñas y adolescentes, detalló la profesional.



La referente de prevención suicidio del Servicio de Salud Magallanes, Nicole Bahamonde, indicó que “esta jornada tiene especial relevancia ya que se desarrolla entre educación y salud, porque a nivel mundial la segunda causa de muerte de los jóvenes tiene que ver con suicidio, entonces es una temática que implica estar sensibilizando todos los años para aumentar su detección temprana y poder actuar de manera preventiva en nuestros jóvenes y adolescentes. Lo que voy a presentar específicamente tiene relación con el concepto de suicidalidad y todo lo que esto implica, y lo que busca finalmente es que todas las personas que participan de los establecimientos educacionales puedan irse con un conocimiento mínimo general y estándar sobre el fenómeno del suicidio”.



El subdirector (s) de Apoyo Técnico Pedagógico de SLEP Magallanes, Sebastián Muñoz, destacó que la relevancia de estas instancias radica en fortalecer un abordaje preventivo y oportuno frente a situaciones complejas de salud mental en estudiantes, con el propósito de resguardar su bienestar, especialmente en momentos en que puedan verse afectados por alguna dificultad en este ámbito



Esta jornada comenzó en Punta Arenas, con establecimientos públicos, subvencionados y particulares, para continuar en Puerto Natales y Porvenir; en las comunas más alejadas se contemplan jornadas online para facilitar la participación.



Las autoridades enfatizaron que los suicidios son prevenibles y que la detección temprana, el acompañamiento y el acceso oportuno a atención de salud mental son claves para su abordaje. En este contexto, subrayaron la importancia de hablar abiertamente del tema: conversar sobre suicidio es una forma de prevenir, ya que el silencio no contribuye y, en muchos casos, poder expresarse genera alivio en quienes están atravesando momentos difíciles.



Además, se recordó a la comunidad la disponibilidad de la línea telefónica *4141 “No estás solo, no estás sola”, gratuita y disponible 24/7 desde celulares, una línea especializada en riesgo suicida, donde la persona será atendida por profesionales capacitados que entregan orientación y contención en momentos de crisis.





