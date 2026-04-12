EUCARISTÍA DE CAMBIO DE CORBATAS MARCA INICIO DEL ÚLTIMO AÑO ESCOLAR EN EL INSTITUTO DON BOSCO DE PUNTA ARENAS

El Instituto Don Bosco de Punta Arenas realizó la Eucaristía de Cambio de Corbatas de sus estudiantes de cuarto medio en la parroquia Santuario María Auxiliadora, en el contexto de la celebración de la octava de Pascua. La actividad convocó a familias, docentes y miembros de la comunidad educativa.

La instancia marcó un hito en el proceso escolar de los jóvenes, simbolizando el inicio de su último año de enseñanza media. Durante la ceremonia, se llevó a cabo el tradicional cambio de corbata, gesto que representa el paso hacia la etapa final de su formación.

En la actividad se destacó la participación de las familias, quienes acompañaron a los estudiantes en este momento, siendo parte activa de la ceremonia. Asimismo, se abordó el compromiso de los alumnos frente a los desafíos académicos y personales que implica este periodo.





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