Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
POLAR_BANNER2 (1)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

12 de abril de 2026

EUCARISTÍA DE CAMBIO DE CORBATAS MARCA INICIO DEL ÚLTIMO AÑO ESCOLAR EN EL INSTITUTO DON BOSCO DE PUNTA ARENAS

​La ceremonia se realizó en el Santuario María Auxiliadora y reunió a estudiantes, familias y comunidad educativa.

eucaristía IDB

El Instituto Don Bosco de Punta Arenas realizó la Eucaristía de Cambio de Corbatas de sus estudiantes de cuarto medio en la parroquia Santuario María Auxiliadora, en el contexto de la celebración de la octava de Pascua. La actividad convocó a familias, docentes y miembros de la comunidad educativa.

La instancia marcó un hito en el proceso escolar de los jóvenes, simbolizando el inicio de su último año de enseñanza media. Durante la ceremonia, se llevó a cabo el tradicional cambio de corbata, gesto que representa el paso hacia la etapa final de su formación.

En la actividad se destacó la participación de las familias, quienes acompañaron a los estudiantes en este momento, siendo parte activa de la ceremonia. Asimismo, se abordó el compromiso de los alumnos frente a los desafíos académicos y personales que implica este periodo.



dia del deporte 2

CORRIDA MÁS GRANDE DE CHILE SUPERA LOS 5 MIL INSCRITOS EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

ALCALDE RADONICH Y SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS REVISAN CARTERA DE PROYECTOS PARA PUNTA ARENAS

Leer Más

​Autoridades abordaron iniciativas viales, conectividad y coordinación ante contingencias en la comuna.

​Autoridades abordaron iniciativas viales, conectividad y coordinación ante contingencias en la comuna.

REUNIÓN PROTOCOLAR CON SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS
nuestrospodcast
dia del deporte 2

CORRIDA MÁS GRANDE DE CHILE SUPERA LOS 5 MIL INSCRITOS EN PUNTA ARENAS

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
eucaristía IDB

EUCARISTÍA DE CAMBIO DE CORBATAS MARCA INICIO DEL ÚLTIMO AÑO ESCOLAR EN EL INSTITUTO DON BOSCO DE PUNTA ARENAS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
POLAR_BANNER2 (1)
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Karim Bianchi

CARABINEROS TENDRÁ PRESENCIA PERMANENTE EN EL HOSPITAL CLÍNICO DE PUNTA ARENAS TRAS GESTIONES DEL SENADOR KARIM BIANCHI

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
POLAR_BANNER2 (1)
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
foto2 reunion seremi

DIRECTORA EJECUTIVA DEL PAR EXPLORA MAGALLANES JUNTO A LA COORDINADORA DE RUTA FORMATIVA SE REUNIÓ CON EL SEREMI DE CIENCIA PARA FORTALECER EL TRABAJO EN CONJUNTO EN LA REGIÓN