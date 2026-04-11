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11 de abril de 2026

CORRIDA MÁS GRANDE DE CHILE SUPERA LOS 5 MIL INSCRITOS EN PUNTA ARENAS

​La actividad reunió a miles de personas en circuitos de 3 y 5 kilómetros en el marco del Día del Deporte 2026.

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Más de 5 mil personas participaron en Punta Arenas en “La Corrida Más Grande de Chile”, actividad organizada por el Ministerio del Deporte a través del Instituto Nacional de Deportes (IND). La jornada se desarrolló este sábado y convocó a familias, niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad en circuitos de 3K y 5K.

A nivel nacional, la iniciativa reunió a más de 110 mil participantes en las 16 regiones del país, consolidándose como una de las actividades deportivas gratuitas con mayor convocatoria. En la capital regional, el punto de partida estuvo marcado por el despliegue de la bandera oficial del Día del Deporte 2026, realizado de forma simultánea en todo Chile.

Desde temprano, el Estadio Fiscal y la Avenida Bulnes concentraron la actividad, con alta participación ciudadana en los distintos recorridos. Las autoridades destacaron la convocatoria y el desarrollo de la jornada, que se llevó a cabo en condiciones climáticas propias de la zona.

Durante la actividad, el seremi del Deporte, Jacques Roux, valoró la participación transversal en la corrida, mientras que el director regional del IND Magallanes, Héctor Serka, destacó la respuesta de la comunidad en una jornada orientada a la actividad física y la convivencia.

Uno de los momentos de la jornada fue el reconocimiento a Luis Chaura Osorio, quien fue homenajeado por sus 50 años de trayectoria deportiva. La instancia también permitió anunciar la realización de la Corrida Nocturna Familiar, programada para el 26 de julio, en el marco de su décimo aniversario.


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