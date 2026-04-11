ALCALDE RADONICH Y SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS REVISAN CARTERA DE PROYECTOS PARA PUNTA ARENAS

Una reunión de trabajo sostuvieron el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, instancia en la que revisaron una cartera de proyectos para la comuna. La cita permitió abordar iniciativas en materia de conectividad, mejoramiento vial y coordinación frente a situaciones de emergencia.

Durante el encuentro se analizaron proyectos en distintas etapas de desarrollo, entre ellos el puente Zenteno, la doble vía hacia el sector sur de la ciudad y el mejoramiento de vías como 21 de Mayo, entre el Parque María Behety y Leñadura, además de Juan Williams en el sector de Río Seco.

El alcalde Radonich señaló que la reunión permitió revisar temas pendientes y avanzar en la planificación de obras. También planteó la necesidad de fortalecer la conectividad hacia el sector sur y mejorar las condiciones de los caminos periurbanos, especialmente ante eventos climáticos que generan daños en la infraestructura.

Por su parte, el seremi Alejandro Marusic indicó que la instancia permitió conocer prioridades comunales en materia de infraestructura y avanzar en la coordinación del trabajo ministerial. En la jornada también se revisaron iniciativas como la iluminación de la ruta al aeropuerto, actualmente en proceso de licitación, y la situación del puente Chabunco.

Finalmente, ambas autoridades abordaron coordinaciones para la próxima temporada invernal, en especial en materia de mantenimiento de rutas y respuesta ante emergencias. Además, se acordó realizar una reunión técnica entre equipos municipales y del Ministerio de Obras Públicas para evaluar avances en los proyectos priorizados.





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