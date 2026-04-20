GASCOEDUCA INICIA EL 2026 EN MAGALLANES EN ALIANZA CON EL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN

En el marco de una alianza con el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, el programa GASCOEDUCA de Fundación GASCO inició su año 2026 con una nueva modalidad, visitando diferentes establecimientos de Punta Arenas y reafirmando así su compromiso con la educación del país y con el desarrollo de oportunidades que inspiren a las nuevas generaciones.

Como primera actividad, se presentó esta innovadora propuesta educativa a la comunidad de la Escuela Dellamira Rebeca Aguilar de Punta Arenas. El propósito de la iniciativa es educar sobre los beneficios del gas y las energías renovables, promoviendo el conocimiento de fuentes energéticas limpias y su aporte al desarrollo sostenible del país. Además, el programa contempla talleres educativos complementarios al currículo escolar, orientados a fortalecer el aprendizaje en ciencias, energía y medio ambiente.

Lorena Campos Bahamondes, directora del establecimiento, comentó: “Quiero destacar el valioso aporte que ha significado para nuestra comunidad educativa la implementación del programa GASCOEDUCA, para nuestros alumnos desde la educación parvularia hasta 6° básico”.

Por su parte, Marcos Salinas, profesional del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, señaló que “para nuestro Servicio, esta alianza con Fundación GASCO constituye una valiosa oportunidad para fortalecer aprendizajes vinculados a la energía, la ciencia y la sustentabilidad, mediante experiencias educativas significativas y pertinentes para nuestras comunidades escolares”.

Este vínculo permitirá llegar de manera efectiva a diversas comunidades educativas, facilitando la implementación de experiencias de aprendizaje de calidad que aporten al desarrollo integral de los estudiantes de la región.