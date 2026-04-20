Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de abril de 2026

GASCOEDUCA INICIA EL 2026 EN MAGALLANES EN ALIANZA CON EL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN

El programa educativo de Fundación GASCO comenzó un nuevo ciclo junto a la Escuela Dellamira Rebeca Aguilar, reforzando la enseñanza sobre energía y sustentabilidad en establecimientos de Punta Arenas.

GascoEducaCH1

En el marco de una alianza con el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, el programa GASCOEDUCA de Fundación GASCO inició su año 2026 con una nueva modalidad, visitando diferentes establecimientos de Punta Arenas y reafirmando así su compromiso con la educación del país y con el desarrollo de oportunidades que inspiren a las nuevas generaciones.

 

Como primera actividad, se presentó esta innovadora propuesta educativa a la comunidad de la Escuela Dellamira Rebeca Aguilar de Punta Arenas. El propósito de la iniciativa es educar sobre los beneficios del gas y las energías renovables, promoviendo el conocimiento de fuentes energéticas limpias y su aporte al desarrollo sostenible del país. Además, el programa contempla talleres educativos complementarios al currículo escolar, orientados a fortalecer el aprendizaje en ciencias, energía y medio ambiente.

 

Lorena Campos Bahamondes, directora del establecimiento, comentó: “Quiero destacar el valioso aporte que ha significado para nuestra comunidad educativa la implementación del programa GASCOEDUCA, para nuestros alumnos desde la educación parvularia hasta 6° básico”.

 

Por su parte, Marcos Salinas, profesional del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, señaló que “para nuestro Servicio, esta alianza con Fundación GASCO constituye una valiosa oportunidad para fortalecer aprendizajes vinculados a la energía, la ciencia y la sustentabilidad, mediante experiencias educativas significativas y pertinentes para nuestras comunidades escolares”.

Este vínculo permitirá llegar de manera efectiva a diversas comunidades educativas, facilitando la implementación de experiencias de aprendizaje de calidad que aporten al desarrollo integral de los estudiantes de la región.

seremigobierno

SEREMI DE GOBIERNO ÁNGEL ROA ABORDA PLAN ECONÓMICO: REBAJA DE IMPUESTOS Y MEDIDAS PARA REACTIVAR EL EMPLEO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

GOBIERNO REFUERZA EN MAGALLANES DESPLIEGUE DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN

Leer Más

​El biministro Daniel Mas Valdés encabezó un Gabinete Regional junto a la delegada presidencial Ericka Farías Guerra, destacando metas de crecimiento económico y generación de empleo a nivel nacional y regional.

​El biministro Daniel Mas Valdés encabezó un Gabinete Regional junto a la delegada presidencial Ericka Farías Guerra, destacando metas de crecimiento económico y generación de empleo a nivel nacional y regional.

Gabinete Biministro 3
nuestrospodcast
MINISTRO DE ECONOMÍA

SECTOR TURÍSTICO DE TORRES DEL PAINE PLANTEA URGENCIAS EN INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD A MINISTRO DE ECONOMÍA

INACAP
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
GascoEducaCH1

GASCOEDUCA INICIA EL 2026 EN MAGALLANES EN ALIANZA CON EL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LA REGIÓN

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
NATALIA TAPIA

CHILENA NATALIA TAPIA DESTACA COMO OFICIAL EN EL PORTAVIONES NUCLEAR USS NIMITZ

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-CALEFACCION-ABRIL
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
TGR CAE

TGR REFUERZA CAMPAÑA INFORMATIVA PARA REGULARIZAR DEUDAS DEL CAE Y PROMUEVE NUEVOS CONVENIOS DE PAGO