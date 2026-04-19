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19 de abril de 2026

PUNTA ARENAS HOCKEY CLUB SE CORONA CAMPEÓN DEL NACIONAL BARILOCHE 2026 SUB 14

​El equipo magallánico logró el título tras imponerse en una estrecha final por 5-4 ante Ushuaia Rugby Club, remontando el marcador en un intenso partido.

PUNTA ARENAS HOCKEY CLUB

Punta Arenas Hockey Club se consagró campeón del Nacional Bariloche 2026 en la categoría Sub 14, luego de vencer por 5-4 a Ushuaia Rugby Club en una final marcada por la intensidad y la remontada del conjunto magallánico.

El equipo, conocido como “Los Naranjos”, logró revertir un marcador adverso durante el encuentro, destacando por su capacidad de reacción y juego colectivo en los momentos decisivos del partido.

Desde el club celebraron el triunfo señalando el esfuerzo y compromiso del plantel, resaltando el carácter mostrado durante todo el campeonato, especialmente en la final donde lograron dar vuelta el resultado.

El título representa un importante logro deportivo para la institución y para el hockey regional, consolidando el trabajo formativo que se desarrolla en la categoría Sub 14.


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