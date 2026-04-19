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19 de abril de 2026

OTOÑO EN MAGALLANES: CAMBIOS EN LA FAUNA Y FLORA MARCAN LA TEMPORADA

​Con la llegada del otoño, la Región de Magallanes experimenta una transformación evidente en sus paisajes y ecosistemas, marcada por cambios en la vegetación y en el comportamiento de diversas especies animales.

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Durante esta época, los bosques comienzan a teñirse de tonos amarillos, naranjos y rojizos, especialmente en especies como la lenga y el ñirre, que pierden progresivamente sus hojas. Este proceso no solo modifica el paisaje, sino que también forma parte del ciclo natural de adaptación al descenso de temperaturas y a la menor disponibilidad de luz solar.

En cuanto a la fauna, el otoño es un periodo clave de transición. Muchas aves migratorias inician su desplazamiento hacia zonas más cálidas, mientras que otras especies residentes ajustan sus hábitos de alimentación y refugio. Es común observar una menor actividad en comparación con los meses estivales, debido a la preparación para el invierno.

Asimismo, animales como el zorro y algunos roedores intensifican la búsqueda de alimento, acumulando reservas para enfrentar las condiciones más extremas que se aproximan. Este comportamiento es fundamental para su supervivencia en un entorno caracterizado por bajas temperaturas y condiciones climáticas cambiantes.

El otoño en Magallanes, además de su valor escénico, refleja la adaptación constante de la naturaleza al entorno austral, evidenciando la importancia de conservar estos ecosistemas únicos en el país.



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