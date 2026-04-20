MIGRACIONES ESTIMA CERCA DE 330 MIL EXTRANJEROS EN SITUACIÓN IRREGULAR Y AFIRMA QUE DE OTROS 100 MIL “NO SE SABE ABSOLUTAMENTE NADA”

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, abordó la agenda que será presentada al Presidente José Antonio Kast para enfrentar el ingreso de inmigrantes por pasos no habilitados.

En ese contexto, adelantó que durante la próxima semana se reunirá con el jefe de Estado con el objetivo de presentar la planificación de trabajo del Servicio Nacional de Migraciones en esta primera etapa, con foco en desincentivar el ingreso por pasos no habilitados.

Consultado sobre cuántos extranjeros se encuentran actualmente en situación irregular, aclaró que existen diversas cifras, pero que, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), serían cerca de 330 mil personas. Dentro de ese total, alrededor de 220 mil se encuentran empadronadas, por lo que existe algún tipo de información sobre ellas.

Sin embargo, señaló en T13 que otras 100 mil personas “no se sabe absolutamente nada de ellas”, por lo que es importante avanzar en su regularización. Además, subrayó la importancia de ordenar los flujos de ingreso y permanencia en el país.

Respecto de las estafas que ofrecen regularizar a migrantes, detalló que se han identificado varios sitios web y páginas en redes sociales que prometen distintos beneficios. Sin embargo, advirtió que está prohibido que terceros gestionen cambios en la situación migratoria de las personas.

“Son engaños de personas inescrupulosas que reciben un pago para presentar algún documento en el servicio o realizar un trámite que es gratuito”, concluyó.

Fuente: cnnchile.com

​

