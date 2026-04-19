CHILENA NATALIA TAPIA DESTACA COMO OFICIAL EN EL PORTAVIONES NUCLEAR USS NIMITZ

La historia de Natalia Tapia ha llamado la atención por su rol como oficial en el USS Nimitz, donde cumple funciones vinculadas al funcionamiento de reactores. Con formación en Física y Ciencias Navales, la profesional chilena forma parte de la tripulación de esta embarcación, considerada una de las más avanzadas de la Armada de Estados Unidos.

En el marco de actividades desarrolladas en Valparaíso, la agenda incluyó la participación del contralmirante Jorge Castillo, quien además fue máxima autoridad de la Tercera Zona Naval con jurisdicción en Magallanes. La visita contempló encuentros con autoridades y parte de la tripulación del portaaviones.

Según se informó, la agenda comenzó con una reunión encabezada por el contralmirante Castillo junto a un oficial estadounidense identificado como Norman, en el contexto de las coordinaciones bilaterales vinculadas a la presencia del buque en el país.

Natalia Tapia, de 29 años, ha destacado por su especialización en el área de reactores, siendo parte del equipo responsable de mantener operativos estos sistemas. Su trayectoria incluye estudios en el extranjero y experiencia en entornos de alta exigencia técnica, lo que le ha permitido integrarse a esta dotación.

El USS Nimitz, con décadas de servicio, es una de las principales plataformas de la flota estadounidense, con capacidad para operar aeronaves y sostener misiones prolongadas, lo que da contexto al nivel de responsabilidad que implica el rol que desempeña la profesional chilena.



Fuente: Las Últimas Noticias

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