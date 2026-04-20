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20 de abril de 2026

MUNICIPIO INICIA TALLERES DE PRIMERA INFANCIA CON PROGRAMA "CÍRCULO CREANDO VÍNCULOS"

La iniciativa promueve el acompañamiento y la conexión en etapas de gestación y crianza.

TALLERES DE CIRCULO CREANDO VINCULOS (4)

Con una positiva convocatoria se dio inicio a los talleres de primera infancia del programa "Círculo Creando Vínculos", iniciativa impulsada por la Municipalidad de Punta Arenas que busca fortalecer el apego y el acompañamiento durante la gestación y los primeros meses de vida.

Las jornadas, que se desarrollan de manera mensual, contemplan distintas actividades orientadas al bienestar físico y emocional de madres, padres y cuidadores, incorporando técnicas como arteterapia, chikung, estimulación temprana y espacios de sonoterapia, en un entorno diseñado para la contención y el encuentro.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el impacto de este tipo de instancias, subrayando la necesidad de generar espacios acordes a las nuevas formas de crianza. "Comenzamos el año pasado de manera más acotada con este tipo de iniciativas, entendiendo que hoy el apego y la conexión son fundamentales. Estas son técnicas que para generaciones anteriores no eran tan comunes, pero que hoy muchas familias valoran, sobre todo quienes están viviendo la experiencia de ser padres por primera vez", señaló.

En esa línea, la autoridad comunal agregó que "es un ambiente muy bonito, donde participan mamás con sus guaguas y también mujeres que están próximas a dar a luz. Qué importante que la municipalidad pueda adaptarse a estas nuevas miradas que buscan el bienestar de las familias y, especialmente, de las infancias".

Desde la organización, la facilitadora de la Unidad de Infancia y fundadora de Casa Amaia, Aneschka Babaic, explicó que el programa contempla encuentros mensuales que permiten generar redes de apoyo entre los participantes. "Este ciclo considera tres instancias de encuentro, una por mes. Iniciamos con actividades como arteterapia, chikung y estimulación temprana, donde las participantes pueden elegir según sus intereses y compartir una mañana en un espacio común que luego se cierra con sonoterapia", indicó.

Asimismo, Babaic relevó el valor del acompañamiento durante estas etapas. "El poder transitar juntas la gestación y el postparto hace una gran diferencia. Hoy tenemos a más de 15 gestantes que se están conociendo, generando vínculos que pueden mantenerse en el tiempo. Muchas veces este proceso se vive en soledad, por eso es tan importante contar con estos espacios de encuentro", agregó.

Quienes participaron de la primera jornada valoraron la instancia, destacando la posibilidad de compartir experiencias con otras personas en etapas similares. "Es una muy buena oportunidad, porque uno a veces se siente sola en este proceso. Poder compartir con otras personas que están viviendo lo mismo, intercambiar experiencias y salir de la rutina es muy positivo", comentó Constanza Águila, participante del taller.

El programa "Círculo Creando Vínculos" forma parte de las acciones municipales orientadas a ampliar la oferta de talleres gratuitos en la comuna, incorporando nuevas líneas de trabajo enfocadas en la primera infancia y el acompañamiento familiar.

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