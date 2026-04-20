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20 de abril de 2026

27 ESTUDIANTES DE TÉCNICO EN ENFERMERÍA DE INACAP INICIAN SU INTERNADO EN EL HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES

​Este proceso marca el cierre de una etapa formativa de dos años, en la cual los estudiantes han desarrollado competencias técnicas, clínicas y humanas fundamentales para integrarse al sistema de salud.

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Un importante hito en su formación académica y profesional comienzan a vivir 27 estudiantes de la carrera de Técnico en Enfermería de INACAP Sede Punta Arenas, quienes a partir del lunes 13 iniciaron su proceso de internado profesional en el Hospital Clínico Magallanes, principal centro asistencial de la región.

 
Este proceso marca el cierre de una etapa formativa de dos años, en la cual los estudiantes han desarrollado competencias técnicas, clínicas y humanas fundamentales para integrarse al sistema de salud. La carrera de Técnico en Enfermería de INACAP contempla una formación integral basada en el modelo “aprender haciendo”, con énfasis en áreas como cuidados de pacientes, administración de medicamentos, apoyo en procedimientos clínicos, salud familiar y comunitaria, además de acciones de promoción y prevención en salud.

 
Durante su formación, los estudiantes han fortalecido habilidades clave como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el trato humanizado, aspectos esenciales para desempeñarse en contextos reales de atención, especialmente en una región como Magallanes, donde el acceso oportuno y resolutivo a la salud es un desafío permanente.

 
El internado profesional representa la instancia en que los futuros técnicos ponen en práctica sus conocimientos en escenarios reales, enfrentándose a la atención directa de pacientes en distintas unidades clínicas, incluyendo aquellas que atienden a población adulta e infantil. En este contexto, el Hospital Clínico Magallanes cumple un rol fundamental al abrir sus puertas y contribuir activamente a la formación de nuevos profesionales de la salud en la región.

 
Carolina Saldivia Llancapani, Directora de Carrera de las Áreas de Administración y Salud de INACAP Sede Punta Arenas, destacó la relevancia de este proceso señalando que “este grupo de 27 estudiantes representa no solo el cierre de su etapa formativa, sino también una oportunidad concreta de aportar al sistema de salud regional. La formación de Técnicos en Enfermería es fundamental para Magallanes, ya que son un pilar en la atención directa de pacientes, apoyando a los equipos clínicos y fortaleciendo la capacidad resolutiva de nuestros centros de salud”.

 
Asimismo, agregó que “en una región extrema como la nuestra, donde la demanda por atenciones es constante y diversa, contar con técnicos preparados, con vocación y competencias actualizadas, es clave para asegurar una atención oportuna, cercana y de calidad para la comunidad”.

 
Desde INACAP destacaron que este grupo de estudiantes no solo representa el resultado de un proceso académico exigente, sino también una contribución concreta al fortalecimiento del sistema de salud regional, considerando la creciente necesidad de personal técnico capacitado.

 
Con este paso, los estudiantes avanzan hacia la obtención de su título técnico, consolidando su rol como futuros profesionales al servicio de la comunidad, preparados para aportar con compromiso, calidad y vocación al cuidado de las personas en Magallanes.

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