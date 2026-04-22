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22 de abril de 2026

OCHO AGRUPACIONES CAMPESINAS DE MAGALLANES RECIBEN 22 MILLONES DE PESOS PARA FORTALECER SU ORGANIZACIÓN Y APRENDER DE SUS PARES

INDAP entrega 2 millones 750 mil pesos a cada agrupación para financiar giras a otras regiones del país, talleres y actividades de fortalecimiento organizacional. La idea es simple y poderosa: ir a aprender donde otros ya avanzaron.

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Hay cosas que no se aprenden en un manual. Se aprenden viendo, caminando predios ajenos, conversando con productoras que ya resolvieron el problema que tú todavía tienes encima. En Magallanes lo saben bien, y por eso ocho organizaciones campesinas se prepararon, postularon y ganaron. INDAP les abrió la puerta.


El programa PROGYSO 2026 adjudicó 2 millones 750 mil pesos a cada una de las ocho agrupaciones seleccionadas, sumando 22 millones en total para fortalecer la agricultura familiar en la región. Las beneficiadas son la Agrupación Tierra Agua y Sol de Porvenir, la Agrupación de Mujeres Rurales Orquídeas del Sur, la Agrupación Emprendedores de la República Independiente de Magallanes (RIMA), la Agrupación de Riego Sector Bajo Pampa Redonda, la Agrupación Tierra y Esfuerzo, la Agrupación Agricultores Tierra Austral, la Agrupación Comunidad de Mujeres Rurales Patagonia Austral de Magallanes y la Cooperativa Campesina Huertos Productivos de Tierra del Fuego COOCAM.


"Cuando las directivas aprenden, cuando los socios se motivan, cuando una organización sale a conocer el mundo y vuelve con ideas nuevas, el campo cambia. Eso es lo que estamos financiando", afirmó Petar Bradasic, Director Regional (s) de INDAP Magallanes.


La selección fue rigurosa. Las organizaciones no solo debían estar al día en sus compromisos institucionales sino también demostrar para qué querían los recursos y adónde iban a ir a buscar ese conocimiento. La mayoría eligió salir al país, ampliar su sala de clases más allá del estrecho y traer de vuelta lo que otras organizaciones ya recorrieron.


La Agrupación de Mujeres Rurales Orquídeas del Sur, con más de 14 años de historia y 15 socias dedicadas a la horticultura, la artesanía textil y la elaboración de alimentos, viajará a Pirque para conocer el trabajo agroecológico de la Fundación Orígenes y luego a San Nicolás, en la Región de Ñuble, donde la agricultura sustentable no es un concepto sino una práctica cotidiana. De vuelta en Punta Arenas, compartirán lo aprendido con el resto de la organización.


La Agrupación de Riego Sector Bajo Pampa Redonda, que desde 2010 administra una red de agua de tres kilómetros y estanques de acumulación de 140.000 m³, tiene un plan similar. Visitarán la misma Fundación Orígenes y replicarán los aprendizajes en un taller interno para sus 18 socios. No es el primer viaje que hacen con INDAP, y cada vez vuelven con algo que queda.


"La seguridad agroalimentaria es uno de los principales pilares que tenemos que fortalecer, y estas instancias son las bases para construir la arquitectura de la agricultura regional. La agricultura en Magallanes no puede seguir siendo un asunto de individuos aislados. Cuando las organizaciones intercambian con sus pares, conocen nuevas tecnologías y fortalecen sus liderazgos, el campo crece. Y esta región tiene todo el potencial para crecer mucho más", sostuvo Juan Ignacio Cavada, Seremi de Agricultura de Magallanes y Antártica Chilena.


El PROGYSO no financia producción. Financia organización, que es otra cosa y, en muchos casos, la más importante. El 60% de los recursos va a actividades de gestión como giras, talleres y capacitaciones, y el 40% restante a soporte administrativo. Es una inversión en las personas que sostienen la agricultura familiar desde adentro, en una de las regiones más remotas del país.


Ya tienen agenda. Hay giras que coordinar, vuelos que reservar y, sobre todo, mucho que aprender.


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