LAS FUNCIONARIAS JUBILADAS REPRESENTAN EL COMPROMISO DE LA JUNJI MAGALLANES CON LA EDUCACIÓN PARVULARIA Y EL DESARROLLO DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS

"Llegué a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) en 1994 y tengo pena por dejar un trabajo que me gusta mucho. Me agrada trabajar con las niñas y los niños y sus familias. Tengo muy lindos recuerdos y estoy contenta. Ahora quiero viajar y disfrutar de mi familia. Una con el trabajo deja a los hijos un poco de lado”, fueron las emocionadas palabras de la técnico en educación de párvulos, Maribel Culun Ulloa, quien trabajó y terminó su paso por la institución en el establecimiento “Las Charitas” de Punta Arenas.

Ella fue una de las homenajeadas por la Junji en sus 56 años de historia, recordando a funcionarias que se jubilaron recientemente del servicio público. El acto se efectuó en el auditorio del Centro Integral Infantil de Juego y Movimiento (Ciijum), la tarde del martes 21 de abril de 2026, ante un amplio público.

Junto a Maribel Culun, recibieron aplausos las educadoras de párvulos Marcela Arteaga Barría, Margarita Pacheco Saldivia y María Olvido Bahamondez Mansilla. Igualmente, fueron reconocidas las técnicos Beatriz Moya Castillo, Carmen Núñez Ricci, Zoila Alvarado Gómez, María Leontina Gormaz Vargas, Rosa Jaramillo Paredes y Marietta Bahamonde Vera.

Una emocionada Margarita Pacheco asegura irse feliz. “Creo que mis objetivos están cumplidos. La Junji me capacitó, me dio herramientas para ir mejorando en mi especialidad, ir entregando lo mejor de mí en el trabajo con las familias, especialmente con las niñas y los niños”, detalló.

Margarita es escritora. Una de sus obras relató la historia del recinto donde se desempeñó por décadas, “Laguna Azul” de Punta Arenas. Ahora planea trabajar un relato sobre su madre y el nacimiento de ésta en el mar, además de pasar más tiempo en casa y cuidar su salud.

En tanto, Rosa Jaramillo, quien laboró en la unidad educativa “Los Cisnes” de Puerto Natales, se marcha agradecida por todos los años de servicio “y porque hice mi labor lo mejor que pude. La Junji me dio trabajo en una época difícil de mi vida. Aprendí mucho. Me capacitaron de la mejor forma para educar a las niñas y los niños. Ahora planeo descansar y cuidar mi salud”.

Representando el compromiso de la Junji Magallanes

La directora regional de la Junji, Paola Valenzuela Pino, dijo sentir “mucho orgullo y una emoción grande porque hay personas que, mínimo, han aportado treinta años de su vida al desarrollo de la institución y que han transformado la vida de muchas niñas y niños. Ya no están en la Junji pero su legado queda en las personas que trabajaron con ellas, en las familias beneficiadas, en cada niña y niño que les tocó conocer, educar y acompañar. Hay que reconocer eso y hacerlo en el contexto del aniversario 56, cobra un mayor significado. La educación es humanidad. Ellas representan el compromiso de la Junji, de educación de calidad y el desarrollo de cada niña y niño”.