GENDARMERÍA REFUERZA SEGURIDAD EN CDP DE PORVENIR CON NUEVO CERCO PERIMETRAL Y MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA

Esta infraestructura, emplazada en sectores destinados a patios de control y evacuación, cumple con estándares de seguridad que permiten fortalecer el resguardo del recinto. Asimismo, posibilita el desarrollo de actividades recreativas y deportivas por parte de la población penal, bajo estrictas medidas de custodia, contribuyendo de esta forma tanto a la seguridad como a los procesos de reinserción social.





El cerco, ejecutado íntegramente con mano de obra institucional, significó una inversión aproximada de 6 millones de pesos y delimita un sector interno al interior del perímetro de la "línea de fuego" y los muros exteriores principales de concreto.





Al respecto, el director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, señaló que "este avance es reflejo del trabajo constante de nuestra institución por fortalecer la seguridad de nuestras unidades penales, junto con generar espacios que aporten al bienestar y a la reinserción de las personas privadas de libertad".

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La iniciativa, también se condice con al aumento sostenido de la población penal en el CDP de Porvenir, lo que ha hecho necesario avanzar en mejoras de infraestructura y condiciones de seguridad.

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Junto con este proyecto, se han desarrollado otras mejoras en el CDP, tales como el recambio del piso en la guardia armada —actualmente con un avance cercano al 90%— y el mejoramiento del sistema de calefacción, relevante para las condiciones climáticas de la zona.

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Adicionalmente, Gendarmería se encuentra trabajando en nuevas iniciativas orientadas a fortalecer la operatividad institucional, entre ellas un proyecto para la adquisición de un vehículo fiscal para esta unidad, el cual será presentado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional en los próximos meses.