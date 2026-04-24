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24 de abril de 2026

INVITAN A JORNADA DE SALUD Y VACUNACIÓN EN LA JJVV DON BOSCO ESTE 30 DE ABRIL EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

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Durante esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Dr. Gustavo Almarcegui, encargado de la Red de Urgencia, junto a Alejandro Yakasovic, presidente de la Junta de Vecinos Nº27 Don Bosco, informaron a la comunidad sobre una nueva jornada orientada al cuidado de la salud y el bienestar de los vecinos.

La actividad, denominada “Protagonistas de nuestra Salud”, se desarrollará el próximo 30 de abril a partir de las 18:30 horas en la sede de la JJVV Nº27 Don Bosco, instancia que busca acercar información relevante a la comunidad sobre prevención y autocuidado.

En la oportunidad, además, se dispondrá de un vacunatorio móvil, en el marco de la campaña de vacunación de invierno, que contempla la inmunización contra la influenza y otros virus respiratorios, facilitando así el acceso a este proceso a los vecinos del sector.




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