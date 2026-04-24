INVITAN A JORNADA DE SALUD Y VACUNACIÓN EN LA JJVV DON BOSCO ESTE 30 DE ABRIL EN PUNTA ARENAS

Durante esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Dr. Gustavo Almarcegui, encargado de la Red de Urgencia, junto a Alejandro Yakasovic, presidente de la Junta de Vecinos Nº27 Don Bosco, informaron a la comunidad sobre una nueva jornada orientada al cuidado de la salud y el bienestar de los vecinos.

La actividad, denominada “Protagonistas de nuestra Salud”, se desarrollará el próximo 30 de abril a partir de las 18:30 horas en la sede de la JJVV Nº27 Don Bosco, instancia que busca acercar información relevante a la comunidad sobre prevención y autocuidado.

En la oportunidad, además, se dispondrá de un vacunatorio móvil, en el marco de la campaña de vacunación de invierno, que contempla la inmunización contra la influenza y otros virus respiratorios, facilitando así el acceso a este proceso a los vecinos del sector.





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