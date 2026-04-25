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25 de abril de 2026

SERNAC ABRE MATRÍCULAS PARA CURSO DE FORMACIÓN DOCENTE EN CONSUMO SOSTENIBLE 2026

​El programa “educación para el consumo sostenible en la escuela” estará disponible en modalidad online y las inscripciones se extenderán hasta el 15 de mayo en el sitio web institucional.

SERNAC

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) inició el proceso de matrículas para una nueva versión del curso de desarrollo profesional docente “Educación para el Consumo Sostenible en la Escuela”, dirigido a profesores y profesoras de distintos niveles educativos. La iniciativa busca fortalecer la formación en materias de consumo responsable, permitiendo que estos contenidos sean posteriormente transferidos a estudiantes y comunidades educativas.

El programa está orientado a docentes de educación parvularia, básica, media, diferencial y de adultos, tanto del ámbito humanista-científico como técnico profesional. Entre sus objetivos, se contempla que los participantes implementen actividades pedagógicas, ya sea de manera presencial o remota, adaptadas a sus respectivos contextos educativos.

El curso cuenta con certificación del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) del Ministerio de Educación, en el marco de la Ley N° 20.903, lo que respalda su calidad y vigencia hasta el año 2028. Además, sus contenidos están alineados con el Plan de Formación Ciudadana y con objetivos de aprendizaje de asignaturas como lenguaje, matemática, tecnología y ciencias sociales.

Durante el programa, las y los docentes abordarán temáticas como derechos del consumidor, educación financiera, presupuesto familiar, ahorro, sobreendeudamiento y prácticas de consumo sostenible vinculadas al cuidado del medio ambiente. La modalidad será completamente a distancia, a través del Aula Virtual del SERNAC, con acceso a materiales, tutorías, videos y talleres digitales.

El curso comenzará el 2 de mayo y se extenderá hasta el 30 de septiembre. Al finalizar, se reconocerán las mejores experiencias pedagógicas implementadas a nivel regional y nacional, promoviendo el intercambio de buenas prácticas entre docentes. Las inscripciones estarán disponibles hasta el 15 de mayo en www.sernac.cl.



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