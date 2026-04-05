FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS: UMAG IMPLEMENTA PROGRAMAS EN NEUROLOGÍA ADULTO, CIRUGÍA GENERAL Y RADIOTERAPIA ONCOLÓGICA

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el rector de la Universidad de Magallanes (UMAG), José Maripani, dio a conocer diversos antecedentes relacionados con el ingreso de estudiantes, la oferta académica y las proyecciones institucionales.

En materia de matrículas, la autoridad universitaria informó que durante el año 2025 ingresaron por primera vez a carreras profesionales un total de 913 estudiantes, mientras que en 2026 la cifra alcanzó los 895. En tanto, respecto a las carreras técnicas, detalló que en 2025 se registraron 280 ingresos, mientras que este año la cifra asciende a 322 estudiantes, proceso que aún se mantiene abierto.

Junto con ello, anunció que durante el mes de abril comenzará la implementación de tres nuevas especialidades médicas en la casa de estudios: Neurología adulto, Cirugía general y Radioterapia oncológica, lo que representa un avance significativo en la formación de especialistas en la región.

En cuanto al escenario institucional, Maripani manifestó su visión respecto al apoyo del actual Gobierno hacia la universidad, señalando que, a partir de experiencias previas, no existirían argumentos que permitan anticipar un eventual perjuicio para la institución.

De esta forma, la Universidad de Magallanes continúa fortaleciendo su oferta académica y proyectando su desarrollo tanto en el ámbito profesional como técnico, junto con avanzar en áreas estratégicas como la formación médica especializada en la región.



