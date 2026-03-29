SERNAC REFUERZA DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN TURISMO Y TRANSPORTE AÉREO EN MEDIO DEL TRAVEL SALE

En el marco del Travel Sale, evento de comercio electrónico que reúne a 36 marcas del sector turístico, el SERNAC reiteró los principales derechos de los consumidores y las obligaciones de las empresas, especialmente en la contratación de servicios turísticos y transporte aéreo.

El organismo enfatizó que las personas tienen derecho a recibir información veraz y oportuna, conocer el costo final de los servicios, y exigir que las condiciones ofrecidas se cumplan íntegramente. Asimismo, indicó que las empresas deben respetar lo informado en publicidad, promociones o plataformas digitales.

En el ámbito del turismo, se recordó que los servicios deben cumplir estándares de calidad y no poner en riesgo la seguridad o salud de los usuarios. Además, en caso de incumplimientos o daños derivados de la prestación del servicio, las empresas deben responder e indemnizar a los consumidores, incluso cuando actúan como intermediarias.

Respecto al transporte aéreo, el SERNAC destacó derechos como el retracto en vuelos nacionales, la posibilidad de modificar o anular pasajes por razones médicas, y la cesión del boleto a otra persona sin costo. También se contemplan compensaciones en casos de sobreventa, retrasos, cancelaciones y problemas con el equipaje.

Finalmente, el servicio recordó que dispone de información detallada y recomendaciones para los usuarios en su sitio web, con el fin de orientar a quienes planean viajar y contratan servicios durante este tipo de eventos.

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